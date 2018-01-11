媽媽不再流淚 新款「無淚洋蔥」將在美上市

2018年01月11日 12:12 中時電子報 李靖棠

據英國獨立報（The Independent）報導，切洋蔥時總是忍不住流眼淚，未來你將有新的選擇，不僅讓你「不再哭泣」，而且口感還更脆更甜。由拜耳農作物公司（Bayer）花費近30年開發而成，目前僅在美國內華達州（Nevada）和華盛頓州種植，計劃在今年3月上市，命名為「sunion」。拜耳告訴媒體，與傳統作物不同的是，Sunion所含的「催淚」化學成份會快速遞減，他們也會持續進行檢測，直到它成為真正「無淚洋蔥」後，才會與大家見面。

洋蔥是家庭料理非常常見的配角之一，但很多人因為害怕「流淚」，往往不太願意親手處理生洋蔥。科學家經多年的實驗後發現，洋蔥之所以會讓我們哭泣，主要因為它會釋放一種叫催淚因子（lachrymatory factor，簡稱LF）的化學物質，刺激我們的眼睛和淚腺。尤其將過切、剁等動作破壞其細胞後，讓洋蔥內的次磺酸前體和蒜酶的蛋白質進而混合，「變成一種有如催淚瓦斯般的氣體，衝擊你的眼睛，並衝擊眼中的感覺神經，最終導致流淚。」

但拜耳與孟三都（Monsanto）等公司都是全球知名基因改造食品大廠，此次的「無淚洋蔥」問世，也不免讓外界擔憂，是否如玉米般又是一款基改食品？對此疑慮，即將上市的「Sunion」並非使用基因改造技術，而是經過自然雜交育種而成，要大家可以放心食用。

(中時電子報)