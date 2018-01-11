MLB》看衰大谷翔平二刀流 美媒：2年後只投球

大谷翔平在大聯盟還沒亮相，不斷成為美媒關注焦點。(美聯社)

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中時電子報

大谷翔平的大聯盟生涯還沒開始，挑戰投打「二刀流」到底會不會成功，就引起不少討論，美國《橘郡紀事報》記者弗萊契(Jeff Fletcher)談到這個話題，大膽直言大谷最後會選擇專心投球，「我覺得大谷要打得跟大聯盟其他指定打擊打者一樣好，是很困難的。」

大谷要投打兼修，天使很努力想讓開出的支票兌現，並盡可能不影響他的發展，還特地前往日本，跟大谷前東家日本火腿洽談。關於大谷到底會不會成功，正反兩面意見都有，不過連王貞治、張本勳等大前輩們，都替大谷到美國要兼顧打擊感到憂心，認為他專注投球會更好。

弗萊契也持同樣看法，直言當大谷同時要適應大聯盟，又要在投球等事情上下功夫時，要像其他擔任指定打擊的打者一樣打好很不容易，「我不確定他們會怎麼做，但我想沒有球隊會想因給他當第7或第6棒打者，損失一名王牌接班人。」弗萊契推測2年後，大谷就不會想再當打者。

跟不少人一樣，弗萊契表示雖大谷還沒在大聯盟投球，不過他才23歲，具有成為王牌或二號先發的潛質；擁有大谷並大肆補強的天使，能在美聯西區坐二望一。天使搖身美西龍頭，弗萊契認為得視太空人狀況是否下滑，才會有機會，可以肯定是他們會是競爭美聯外卡的熱門球隊之一。

(中時電子報)

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