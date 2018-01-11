強調百分百橄欖油卻混低價芥花油 福懋遭判罰100萬

2018年01月11日 12:17 中時 馬瑞君

51歲、前福懋油脂公司處長林立中等5人，為降低成本，在6款強調百分百純度的「福懋漢氏原味橄欖油」、「益康橄欖油」等橄欖油中，添加20％至50％比例低價芥花油，賣5年多銷售額1億餘元。台中地院審結，依詐欺等罪判5人6至10月不等徒刑，均得易科罰金；福懋公司判罰100萬元。

判決書指出，林立中任職福懋油脂處長時，為降低橄欖油製造成本，自2007年間起在「益康橄欖油」、「福懋漢氏原味橄欖油」、「福懋漢氏橄欖油」、「聖麥克特級橄欖油」、「聖麥克橄欖油」、「芙倫斯橄欖油」等6款強調百分百純橄欖油，純橄欖油的成本價約為每公斤90元，他指示添加20％至50％不等比例、每公斤僅50元以下的低價芥花油。直到2013年被查獲時，該6款橄欖油已賣上上億元。

法官認為，林男等人以低價油混充高價橄欖油時間長、影響層面廣，但所使用芥花油，僅是較低價油品，而非對人體有害的地溝油、回鍋油、過期油等；加上林男等案發後坦承犯行，並與被害人達成和解，給予易科罰金，但不給予緩刑，以示對食品業者警惕。

包括：林立中、時任廠長杜永光、研發處副理丁樑泉、銷品課副課長張曉君及生產部副課長陳俊憲等5人，被依詐欺、妨害農工商罪及違反食品衛生管理法，判處6月至10月徒刑，得易科罰金。

福懋公司在偵查期間主動提出犯罪所得1億多元給市府，以彌補消費者，法官判處罰款100萬元。

(中時)