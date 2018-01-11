選舉恩怨？宜蘭竟出現訃文黑函

2018年01月11日 12:49 中時 胡健森

(14:40更新內文)宜蘭縣議會議員、多位鄉鎮市長及鄉民代表11日陸續接到1封訃文，但內容卻讓人大為訝異，這封訃文有如是在詛咒冬山鄉民代表林俊輔的恐嚇黑函，由於林俊輔日前才在民進黨內冬山鄉長初選勝出，也讓人高度懷疑這封詛咒黑函與政治有關；林俊輔則難過地表示，政治及選舉要有人性，台灣的民主政治怎麼會走到這個樣子？他將在準備好資料之後向檢方提告，希望司法單位能找出幕後的指使者。

這封詛咒政治黑函內容除了寫林俊輔在大年初一過世，還辱罵林俊輔「平素狂熱政治無所不為，城府深廣陽奉陰詭（錯字，應為「違」），遂遭天譴曝屍荒蔓意外身故」，並將在農曆正月16舉辦公祭後火化，還將林的兩個兒子列為孝男，針對性非常強烈。

林俊輔說，台灣的政治怎麼會走成這個樣子？真的感到很遺憾，希望檢調單位可以積極介入調查，毋枉毋縱，不要有其他的公職參選人再有這樣的情形發生，而他也將在收集完資料後，到宜蘭地檢署提出告訴。

林峻輔隨後也發表「不自殺聲明」，強調他多年來為宜蘭，為台灣的民主運動奉獻心力，從未有任何怨言，一心一意希望台灣可以成為民主國家，至今並無任何產生困擾的慢性病或心理疾病，不讓任何不公不義或不道德之事發生，在志向尚未完成之前，絕不可能做出任何自殺之行為。

民進黨宜蘭縣黨部也表示，有心人士以詛咒式訃聞黑函攻擊民進黨提名冬山鄉長候選人林俊輔，縣黨部感到萬分痛心，宜蘭人天性敦厚善良，會明辨是非與對錯，竟出現這種惡劣的文宣，相信絕對不會是善良宜蘭人所為，背後必有更大的陰謀在操弄，目的就是破壞宜蘭人善良與打擊宜蘭民主聖地名號，期盼宜蘭鄉親共同來抵制這種惡質卑劣的行為，莫讓有心人士破壞、分裂宜蘭人的驕傲與價值。

律師王清白則說，這封詛咒黑函的內容，如果是寄給許多人，已有公然散佈於眾之情形，因其內容對當事人名譽造成貶損，可能已涉及公然侮辱、誹謗等罪，此外，訃文本身也有暗示對當事人不利之意思，則可能構成恐嚇罪嫌，另外如果發黑函者的用意是想要藉此迫使當事人退選，則還可能構成違反《公職人員選舉罷免法》第98條之規定，但都仍待檢警進一步調查具體犯罪事證才能釐清。

(中時)