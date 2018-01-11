全國21縣市低溫特報 淡水7.5度再創低溫

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受到寒流持續影響，今（11）日清晨6時10分淡水出現7.5度低溫，再度刷新入冬以來新低溫，中部以北及宜蘭地區普遍出現8~10度的低溫，其他地方低溫約11~13度，白天北部及東半部最高溫14~16度，中南部高溫約18~21度，預計各地一整天都偏冷；天氣方面，各地大多為多雲到晴、陽光露臉，僅東半部地區有零星降雨。

氣象局已經針對除了澎湖縣以外，全國21縣市發布低溫特報，除了台北市、宜蘭縣、南投縣、嘉義市、高雄市以外，全國17縣市發布陸上強風特報，氣象局提醒民眾一定要注意保暖，尤其是有心血管疾病的民眾更要小心，農漁民朋友請慎防寒害發生，使用瓦斯熱水器也要提防一氧化碳中毒。

氣象局指出，明日開始至周六，仍受寒流及輻射冷卻影響，高雄以北、東北部及花東縱谷清晨及夜晚的低溫將下探8~10度，高屏及花東也可能來到11~13度左右，這段期間除了中南部地區外，各地高溫都不超過20度，且中南部須留意日夜溫差較大；降雨方面，各地為晴到多雲、陽光露臉的乾冷天氣，只有迎風面的東半部地區及北部山區有局部降雨。

周六白天起至下周日，寒流稍減弱，氣溫回升，北部及東半部高溫逐步來到20度左右，中南部高溫約22~25度，中南部日夜溫差較大；降雨方面，各地大致為多雲到晴、陽光露臉的天氣，僅迎風面的東半部及北部地區有局部短暫雨。

(中時)

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