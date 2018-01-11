台灣大獨董身分引發爭議 管中閔：上台前會辭職

管中閔為台灣大獨董 台大：上任前須辭職 (本報系資料照)

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旺報

前國發會主委管中閔獲選為台大新任校長，卻傳出他擁有台灣大哥大獨董的身分，而台灣大哥大副董事長蔡明興則是台大遴選委員會委員，指未遵守利益迴避原則，對此台大校長遴選委員會於今（11）日上午召開會議，聲明蔡明興並不具備不得擔任委員，遴選過程並無不實。

台大校長遴選委員會透過聲明 指出，台大校長遴選過程中，皆採無記名投票，因而任何一位委員之投票意向皆屬臆測；此外，台大校長遴選委員會由21位委員組成，除了教育部指派的3位、學生會代表1位，其他17位委員都是經由校務會議代表投票選出，並非為召集人所組成。

台大校長遴選委員會強調，依據台大遴選委員會作業細則第9條，蔡明興委員並不具備不得擔任委員之事由，該條條文規定「有下列情形之一者，經本會確認後，解除其職務」，其中包含：(1)因故無法參與遴選作業，(2)與候選人有配偶、三親等內之血親或姻親或曾有此關係者，(3)有學位論文指導之師生關係。

台大校長遴選委員會指出，本會委員有前項不得擔任委員之事由而繼續擔任，或有具體事實足認其執行職務有偏頗之虞者，候選人得向本會舉其原因及事實，經本會議決後，解除委員職務。

至於管中閔的上任時程，台大指出，新校長當選人業於1/5投票結束後正式公佈，並呈報教育部核定中。

(14:35 更新內文)台大校長遴選委員會發言人袁孝維表示，依照遴選辦法，候選人及委員並沒有違反規定，並也做到利益迴避，但公立大學校長只能出任官派董事，也就是在大考中心、全民英檢等單位任職，若是在私人營利單位有職位，則須辭職。

袁孝維另提到，管中閔將在2月1日上任，在之前辭去台灣大哥大獨董職位，並不影響出任台大校長職位。

(15:10 更新內文)管中閔則透過辦公室回應，接任校長前，定依照法令規定，辭卸一切營利事業職務。

(旺報)

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