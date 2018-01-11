日本外相擬1月底訪問北京 為中日韓首腦會談鋪路

2018年01月11日 12:40 中時 楊家鑫

朝鮮半島局勢出現緩和跡象，日本也趁機加快推進中日韓首腦會議。日本共同社引述多名關係消息人士11日披露，日本外相河野太郎初步決定本月下旬訪問中國，屆時將與中國外交部長王毅舉行會談。目前雙方正以27、28兩日展開協調，此行可能將就考慮4月在東京舉行的中日韓首腦會談日程進行商議，並就改善中日關係交換意見。

日本共同社此前報導稱，上一次中日韓首腦會談於2015年11月在首爾舉行。此次中日韓首腦會議是由日本擔任主席國，若能實現在東京會談，將是中國國務院總理李克強和韓國總統文在寅首次訪日。日本目前力爭在2018年4月舉行會談後，在《中日和平友好條約》締結40周年的2018年內實現首腦互訪，即首相安倍晉三訪問中國、中國國家主席習近平訪問日本。

共同社11日並引述中日關係消息人士披露，日本外相河野太郎初步決定本月下旬訪問中國，目前正以27、28兩日展開調整。屆時將與中國外交部長王毅舉行會談，可能就考慮4月在東京舉行的中日韓首腦會談日程進行商議，並就改善中日關係交換意見。

報導稱，這將是繼2016年4月底岸田文雄之後日本外相再度訪華，也是河野上任後的首次。在北韓宣佈將派代表團參加在韓國舉行的平昌冬奧會，展現半島局勢緩和的形勢下，河野計劃在與王毅的會談中重申朝核問題的重要性，力爭在加強對朝施壓方面合作。

(中時)