民生黨：助台灣青年赴瀋陽創業取執照

台灣青年創業家劉邦宏（左四）與瀋陽市台辦主任王羽輕（左五）合影。（民生黨提供）

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旺報

民生黨主席張穆庭10日率領台灣年輕人一行赴大陸瀋陽創業。瀋陽市工商行政管理局註冊分局局長張浩表示，這是2018年第一張核發給台資企業的營業執照，特別是台灣青年赴瀋陽創業的營業執照，具有重大意義。

此次完成註冊的「瀋陽台青文化傳播有限公司」，進駐了瀋陽市和平區「三好眾創空間」的海峽兩岸青年創業基地，為台灣青年在瀋陽創業注入新血。

該公司董事長劉邦宏表示，30歲的他在台灣做了十年的活動公關，由於近年台灣經濟大幅衰退、活動市場嚴重萎縮，因此希望把台灣的軟實力帶進大陸，用創意說服大陸市場，並期待未來與「一帶一路」接軌，以瀋陽為基地，打造出自己的國際品牌。

劉邦宏表示，他很感謝民生黨提拔年輕人，讓他有機會到大陸創業，他身邊很多年輕朋友，都是苦於沒有機會去大陸創業，也怕不熟悉大陸的法令規章，更擔憂赴大陸的人身安全、言論自由問題。但在民生黨的協助下，他第一次前往瀋陽設立公司，竟然在一天之內就取得台資企業營業執照，瀋陽市台辦也積極提供相關法令規章諮詢，讓他發現大陸經濟、城市、e化發展並不落後，甚至遠比台灣進步，也沒有所謂箝制言論自由、人身安全虞慮的問題。

張穆庭表示，由於台灣長期的政治惡鬥，嚴重剝削、漠視、利用年輕人，讓年輕人對未來感到茫然、害怕、不知所措，所謂「良禽擇木而棲」，在台灣政治環境倒行逆施、政策朝令夕改的情況下，台灣青年全面赴大陸實習、就業、創業已是不可逆趨勢，民生黨未來也將協助更多的台灣青年赴大陸發展。

(旺報)

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