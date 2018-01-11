油輪東海相撞 汙染流入台灣海峽機率不到1成

2018年01月11日 12:49 旺報 李侑珊

一艘裝載13.6萬噸石油(近100萬桶凝析油)的油輪與一艘貨船，1月6日在東海相撞，不只有油輪爆炸和沉沒的危險，船上有毒油料可能隨洋流漂流擴散，科技部11日上午召開記者會指出，意外發生30至60天後，受汙染的海水恐流至台灣海峽西北部，但進入台灣海峽的機率僅有5%至10%，有關單位將持續關注後續。

科技部表示，由於值此冬季東北季風期，強烈的東北風和冬季南向的大陸沿岸流，均可能把大氣和海洋污染物向南輸送，因此科技部自然科學與永續研究發展司與台灣大學海洋研究所，利用本土海洋學界過去研究和海洋學門資料庫海流資料，假設此事件發生污染物洩漏至海洋，研究受污染海水經由風吹、洋流推送往南進入臺灣海峽的可能性，同時綜整歷年洋流觀測資料、多項衛星遙測資料、數值模擬結果等資訊，預估污染物未來可能的動向，以提供相關政府部門擬定後續因應策略。

科技部指出，據統計海流、模式模擬及衛星遙測各項資訊初步推估，未來可能發生的情境將視現場油洩漏程度、油料特性及與海水的物理和化學作用、未來一個月天氣和風場變化、長江口環流的作用、大陸沿岸流的強弱等有許多不同的影響，對台灣地區鄰近海域較好的情況，即是污染物隨著海流向北往黃海漂移。

不過，由於未來海域天候、海況仍有變數，所以也不能排除一部分污染物被洋流推送和擴散進入大陸沿岸流系統的可能性，因此科技部預估，30至60天後，受污染的海水可能沿大陸海岸向南進入台灣海峽，進而有可能順著海峽中部逆時轉向的海流(橫向流)，被帶到台灣西、北部海岸，這可說是最壞的狀況，對台灣周邊海域環境、生態、漁業的影響值得各相關部門及學界注意。

科技部自然司長吳俊傑呼籲，民眾無須恐慌，科技部將與有關學術單位配合，透過科學的分析，持續監測後續狀況；台大海洋所長詹森指出，油汙染的觀測與追蹤颱風類似，結果，兩者皆為動態發展，最後的影響必須以結果來判斷，不過依照目前的觀測，油汙染進入台灣海峽的機率僅有5%至10%，對於鄰近海域生態與水產環境的影響，會持續密切關注。

(旺報)