扁高歌遭諷病情惡化 醫療小組建議赴國外治療

2018年01月11日 12:49 中時電子報 呂承哲

前總統陳水扁自2015年1月5日保外就醫以來，已滿3年，最近YouTube上流傳一段他與親友在聚餐時高歌的影片，卻引來網友質疑他裝病。扁醫療小組副召集人、高雄長庚醫院名譽副院長陳順勝今(11)日聲明表示，聚餐、訪友等都是醫療小組幫扁安排療程，外界的謾罵如同凌虐，讓病情惡化，建議阿扁到國外治療，已獲得同意。

據《蘋果》報導，陳順勝表示，當時保外就醫後發現阿扁手會嚴重不自主抖動，且行動需要其他人攙扶，且有記憶力差、重度憂鬱、被害與自殺意念等症狀，會惶恐不安、尿失禁、動作協調失能，導致扁常跌倒。因此醫療小組給予阿扁藥物與心理治療，並安排物理及職能復健。

陳順勝指出，保外就醫這3年來，扁的症狀雖有改善，但情緒容易受到外界影響，仍有輕生意圖，雙手不自主抖動等症狀依然存在，處於中等失能狀態。陳順勝說明，聚餐、訪友等都是醫療小組為罹患創傷壓力病症的阿扁安排的療程，希望以社會溫暖面加強復健，但日前出席凱達格蘭基金活動時，遭網友批評、媒體爆手抖是假的，讓他病情成呈間歇性惡化。

最近網傳扁聚餐高歌的影片，也被網友批評，阿扁情緒又陷谷底，病情再度惡化。陳順勝強調，現在所處環境會對扁復健造成干擾，建議改變環境或至國外醫學中心治療。

陳順勝說，已當面告知扁，也願意接受建議。至於是國外哪家醫院，陳順勝表示「這不能講」，會造成扁困擾。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)