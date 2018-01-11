扁高歌遭諷病情惡化 醫療小組建議赴國外治療

醫療小組副召集人陳順勝表示，阿扁聚餐唱歌卻遭諷裝病，導致病情加重，建議赴國外治療。(圖/翻攝自YouTube)

友善列印
中時電子報

前總統陳水扁自2015年1月5日保外就醫以來，已滿3年，最近YouTube上流傳一段他與親友在聚餐時高歌的影片，卻引來網友質疑他裝病。扁醫療小組副召集人、高雄長庚醫院名譽副院長陳順勝今(11)日聲明表示，聚餐、訪友等都是醫療小組幫扁安排療程，外界的謾罵如同凌虐，讓病情惡化，建議阿扁到國外治療，已獲得同意。

據《蘋果》報導，陳順勝表示，當時保外就醫後發現阿扁手會嚴重不自主抖動，且行動需要其他人攙扶，且有記憶力差、重度憂鬱、被害與自殺意念等症狀，會惶恐不安、尿失禁、動作協調失能，導致扁常跌倒。因此醫療小組給予阿扁藥物與心理治療，並安排物理及職能復健。

陳順勝指出，保外就醫這3年來，扁的症狀雖有改善，但情緒容易受到外界影響，仍有輕生意圖，雙手不自主抖動等症狀依然存在，處於中等失能狀態。陳順勝說明，聚餐、訪友等都是醫療小組為罹患創傷壓力病症的阿扁安排的療程，希望以社會溫暖面加強復健，但日前出席凱達格蘭基金活動時，遭網友批評、媒體爆手抖是假的，讓他病情成呈間歇性惡化。

最近網傳扁聚餐高歌的影片，也被網友批評，阿扁情緒又陷谷底，病情再度惡化。陳順勝強調，現在所處環境會對扁復健造成干擾，建議改變環境或至國外醫學中心治療。

陳順勝說，已當面告知扁，也願意接受建議。至於是國外哪家醫院，陳順勝表示「這不能講」，會造成扁困擾。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)

勞基法修正案通過 林佳龍：沒人… 賴揆補感謝林美珠 強調無心結

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。