宜蘭縣舉辦擴大救災演練 讓民眾平安過好年

2018年01月11日 12:50 中時 胡健森

宜蘭縣政府消防局聯合其他相關單位舉辦擴大防災消防演練，以提升救災能量，讓民眾過個平安好年。（宜蘭縣政府消防局提供）

近來天氣嚴寒加上農曆春節將至，宜蘭縣政府消防局一連舉辦兩場災害搶救演習及防火宣導，消防局長徐松奕表示，希望藉由兩個場次的擴大防火宣導暨災害搶救演習，來進一步強化消防人員執行災害搶救技巧，提升人命搜救等效能，以確保縣民生命、財產安全及搶救人員救災行動安全，讓縣民過一個平安、歡樂的新年。

此次宜蘭縣消防局舉辦的119擴大防火宣導暨災害搶救演習，主要在強化人潮出入眾多場所的災害搶救能力，並加強民眾消防常識，參演演訓單位包含消防局第一消防大隊及所屬各分隊、宜蘭縣義勇消防總隊第一大隊及所屬各分隊、宜蘭縣政府警察局礁溪分局、礁溪防火宣導隊、宜蘭縣政府衛生局、宜蘭縣義勇消防總隊救護大隊第一分隊、台灣電力公司宜蘭營業處、自來水公司第八區管理處、寒沐行館等相關單位，共計出動近百人參演演習。

演練項目則包含自衛消防編組火災通報、消防人員搶救演練等，現場另設有油類、瓦斯滅火示範、CPR宣導，以及射水及雲梯車體驗攤位供民眾一同參與。

而有鑑於去年宜蘭縣發生多起工安意外，消防局也特別加強與各化災救災單位聯合搶救災害能力，並選在利澤垃圾資源回收（焚化）廠進行演習，參演單位包含宜蘭縣政府環境保護局、環境事故專業技術小組、達和環保服務股份有限公司、消防局第二消防大隊及所屬分隊、宜蘭縣義勇消防總隊救護大隊等單位，共計出動約75人參演本次演習。

演練項目則包含焚化廠發生事故時，自衛消防編組應變、通報，環境事故專業技術小組現場環境偵測、毒化物清除、處理作業及消防人員化災應變及搶救綜合演練。

(中時)