嘉明輪擱淺棄船 船體將儘速移除

嘉明輪擱澎湖海域，航港局將儘速移除。（航港局提供）

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中時
王思慧

國籍雜貨船「嘉明」輪，昨晚6時於澎湖龍門東南東方約5浬處，疑似俥葉掉落失去推進能力致漂流澎湖海域，船上有4名本國籍船員、4名印尼籍船員共計8名船員，並載有燃油(柴油)8噸，漁貨約6噸。今凌晨4時許獲救，人員均安，航港局表示，今下午2時將召開船體移除會議，儘速恢復海域原貌。

航港局南部航務中心成立海難災害應變小組，並會同海巡署與嘉明海運公司及時啟動海難應變機制，船東嘉明海運公司經連繫拖船「裕宏」自興達港出港協助，在今凌晨2時30分抵達現場拖救。

該船船長表示，當時雙錨皆已下錨，卻因風浪過大造成流錨，於1時55分擱淺於北緯23度15.7分、東經119度40.8分(東吉嶼東北方岸際)，並致機艙進水，2時5分船長宣布棄船，人員先集中甲板。3時30分支援直升機由嘉義水上機場起飛，3時50分抵達進行人員接駁，4時20分完成人員救援，船上8人已送抵馬公機場，人員均安。

航港局指出，目前海象情形風力6~7級，浪高4公尺，海象接近輕度颱風等級，海巡艦艇及岸巡單位分從海陸兩側觀測，目前暫無污染情事。航港局南部航務中心將於今下午2時召開嘉明輪第一次船體移除會議，邀集船東和P＆I、海巡署、海洋國家公園管理處共同研商船體移除策略，以作為後續移除作業依據。

(中時)

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