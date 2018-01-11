保全砍身障女逼性侵 重判10年刑

2018年01月11日 13:16 中時 王己由

從事保全工作的江姓男子，涉將在街頭叫賣口香糖的身障女子帶回家休息，為圖謀不軌，竟拿菜刀砍女子頭部、手臂，滿身是血後性侵得逞，案經台北地方法院審理後，江辯稱雙方是合意性交，但未獲法官採信，依「對身體障礙之人犯強制性交罪」重判江男有期徒刑10年。可上訴。

判決指出，去年5月8日下午，江發現被害人叫賣時滿身大汗，假意邀她回家休息，一進門就建議被害人脫下褲子，躺在房間的床上休息，被害人照做後，江就從抽屜拿出菜刀砍向被害人的頭、手，造成她全身是血，接著逼迫她幫他口交性侵後，還拿了一件黑色衣服，替她換下沾滿血的白色上衣，讓她離開，再將血衣連同沾滿血跡的棉被，棄置資源回收桶。

被害人離開現場後，因為身上有刀傷，由路邊商家協助報警，警方隔天到江的住處搜索，查扣菜刀等證物，逮捕江嫌，檢察官根據被害人內褲的體液，確認江涉案，將江起訴。

北院審理時，江承認有對被害人動刀，及與被害人發生性關係，但辯稱他有告訴被害人要付幾百元和她性交，被害人沒說話，也沒有說不好，否認性侵。

法官審酌案情認為，如果被害人自願與江發生性關係，江何需要持刀砍人？被害人被性侵後，情緒不穩、易怒，連續好幾天沒有外出賣口香糖，到法院開庭時，還一度揚言「我想與她拚個死活」等，證明被害人案發後出現創傷症候群，江男 確實涉及性侵。

(中時)