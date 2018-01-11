學生套房設機房 詐騙集團看大陸劇學口音

2018年01月11日 13:20 中時 陳淑芬

台中市警方查獲詐騙集團，成員將手機丟馬桶企圖滅證。（陳淑芬翻攝）

中市第二警分局查獲毛姓及陳姓男子在台南市麻豆租用學生套房設置詐騙機房，成員平日還看大陸電視劇精研模仿口音，以取信大陸民眾詐財。警方10日持搜索票到場查緝，攀爬至2樓破窗攻堅，查獲手機、電腦及教戰手冊等證物，逮捕8名嫌犯送辦。

中市警方偵破一起詐騙集團案，得知尚有詐騙機房設在麻豆地區，與刑事警察局偵九大隊及台南市警方組合專案小組，見時機成熟10日持檢方核發搜索票到場查緝。

毛男等人租賃學生套房經營詐騙機房達半個月，平日大門深鎖，連鄰居都不知有人居住，警方為不驚動嫌犯，攻堅人員先以梯子攀爬至隔壁2樓，再經過僅容單腳踩踏的雨遮，進入套房陽台，再破窗而入，現場逮到毛男及陳男等8名涉案人，並查扣手機11支、寬頻分亨器2台、筆記型電腦3台、教戰手冊等證物。

警方調查，詐騙機房由毛男負責管理，陳男等7人負責撥打詐騙電話，佯裝大陸中國移動的客服人員向民眾表示「電話即將遭斷話」詐騙，集團成員平日都看大陸電視劇模仿口音，取得對方信任後，再轉給佯裝武漢公安的詐騙成員繼續後續詐騙。毛男抽取10％的詐騙款項、其他成員則可抽取6％的詐騙金額。

(中時)