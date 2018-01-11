地方招商冷清清 台北市一枝獨秀奪首魁

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行政院財政部日前公布106年擴大鼓勵地方政府辦理促參已簽約案件獎勵金清冊，全台民間投資金額大幅滑落，僅有135億元，台北市相較過去2年，民間投資金額逆勢成長為80億元，占比高達60%，也讓市長柯文哲上任第3年就奪下地方政府招商民間投資金額榜首，更為市府進帳6551萬元促參獎勵金。

柯文哲上任之初因5大案讓市府背負招商失利魔咒，最近2年透過招商機制不斷檢討改良，並在市府內設立促參專案辦公室統整各局處招商案，讓民間投資業者對北市府重拾信心，也讓柯文哲在上任第3年就奪下全國縣市招商民間投資首位佳績，比起台中市1億6千餘萬元以及新北市5千多萬元高出甚多。

台北市財政局指出，北市106年度以內科之心BOT案、市議會舊址設定地上權案、和平國小籃球館OT案、士林運動中心OT案、南湖高中運動場館OT案等5案創造80億元民間投資金額，在國內投資景氣依舊冷颼颼的大環境中，無異為北市注射一劑強心針。

從歷往投資業者來看，參與柯市府投標者多為專業團隊，例如內科之心BOT案為宏匯集團及協助團隊工研院、市議會舊址設定地上權為豪昱營造、海悅國際開發、互立機電工程所組成的合作聯盟，這些案子均有自己的開發及營運團隊；此與郝市府得標者清一色以資金充沛的壽險業者（包括富邦人壽、南山人壽、新光人壽等）為主流的情況大相逕庭，畢竟壽險業不具開發及營運專業能力，僅是以保險資金尋找投資標的，並採能穩定收租的2房東委託營運模式。

財政局表示，繼西區門戶計畫之後，北市將同步發展東區門戶計畫，包括南港生技BOT、南港轉運站BOT、南港商三特公辦都更等3件民間投資參與開發均已列為今年度重大招商案，加上西區門戶計畫亦同時在今年推出台北車站雙子星聯合開發案及市議會舊址2期設定地上權案，市府第4年招商成績有機會向上突破。

(中時)

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