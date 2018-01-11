寒流來襲　這兩個動作最容易「爆血管」

2018年01月11日 13:04 中時 倪浩倫

醫師提醒，三高疾病若未積極治療，血管很容易硬化並形成斑塊，進而提高中風、心肌梗塞風險。（倪浩倫攝）

寒流來襲，各地氣溫急凍，不少人都會選擇大吃進補食品、泡溫泉來祛寒，但當心因此「爆血管」！醫師提醒，進補食物常含有大量辛辣、酒精等原料，會讓血流加速，泡溫泉則因容易溫差大、讓血管過度收縮，對血管硬化、甚至已有斑塊形成的民眾來說，這兩動作都易造成斑塊剝離而形成血栓，進而引發中風、心肌梗塞。

榮新診所家醫科主任康宏銘說，有3種人最容易「爆血管」，包括曾罹患腦中風、心肌梗塞的心血管病史者，有高血壓、高血糖、高膽固醇、吸菸、家族史者卻未積極治療者，以及有吃藥的三高患者，在面對低溫時，務必特別注意，除了應減少吃辛辣、含酒的食物，也應避免泡溫泉，從室內走到室外前，務必再度做好保暖，避免血管因受寒而過度收縮出事；他提醒，當面臨不同的季節、溫度時，民眾也應適時回診，和醫師討論三高藥物的劑量。

不少民眾有晨運的習慣，但清晨常是最冷的時段，過去出現相當多長者在晨運時爆血管急救的案例。衛福部國健署提醒，低溫期間，民眾應等待太陽出來、氣溫回升後再出門，或直接改在室內運動，避免受冷而血壓突然飆高；且在剛起床時，也勿立刻急促活動，建議先喝杯溫開水，在身體暖活後再慢慢增加活動與運動強度。

國健署強調，不少長輩半夜都會起床上廁所，考慮到被窩內外仍有一定的溫差，65歲以上長者在睡前，應在床邊隨手可拿到之處，備妥保暖衣物，無論是半夜還是早上起床，都該先添加衣物保暖後再離開被窩；儘管冬天不易流汗，但仍應勤喝溫開水，避免血液過度濃稠而影響健康。

台灣高血壓學會也提醒，高血壓患者務必維持「722量血壓原則」：每周量7天、每天量2次、每次重複量2回，時間點建議在起床服藥前、以及就寢前量測，當量完第一次後，休息1分鐘再量1次取平均值。國健署表示，民眾血壓應控制在120／80毫米汞柱以下，一旦超過便應提高警覺並「天天量」，若超過140／90，便屬於高血壓，務必儘早就醫檢查接受治療，否則會提高中風、心肌梗塞、眼部疾病和腎臟病等風險。

(中時)