金園大樓都更會揭牌 林佳龍：舊城新生來臨

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台中市金園大樓位處中華路黃金地段但建物老舊，市府都市發展局協助輔導成立都市更新會， 11日由市長林佳龍揭牌並頒發立案證書。林佳龍表示，市府會與都更會建立夥伴關係，將給予都更獎勵、行政程序協助，盼早日完成，迎接舊城新生的來臨。

金園大樓自民國61年建築完成迄今已45年，因建物管線老舊及漏水等問題影響住戶品質，土地及建築物所有權人自106年陸續有意願參與都市更新，市府也將金園大樓視為「舊市區閒置建築物再利用案跨局推動小組」重點案件，由都發局協助輔導下所有權人成立都市更新會，於106年12月8日准予立案，11日舉行揭牌並頒發立案證書儀式。

林佳龍表示，台中市已有6個民辦都更會陸續成立，且都位在舊市區，市府會與都更會建立夥伴關係，不管是都更獎勵、行政程序全力提供協助。市府全力推動舊城新生，中區已逐漸繁榮發展，舊城區所蘊含的許多歷史，是特殊不可取代，相信「好的開始是成功的一半」，期待都更會運作有效率早日完成，迎接舊城新生的來臨。

金園大樓都更會理事長張勝道表示，感謝市府全力推動中區復興，讓住戶團結起來，並在都發局指導扶持成立金園大樓都更會，期盼在4年內就能完成。

都發局表示，金園大樓將比照千越大樓更新案，協助向內政部營建署依「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」暨「中央都市更新基金補助委外成立自主更新輔導團」規定申請中央補助重建規劃費用，盼重新點亮中區。

(中時)

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