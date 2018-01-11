與五院院長餐敘 蔡英文：政府是一體的

2018年01月11日 13:26 工商 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

賴揆上任後的府院關係備受關切，蔡英文總統今天中午與五院院長餐敘，強調政府是一體的，要用最高的效能，回應人民的期待。五院之間不僅要在業務上相互合作，職權上更要彼此尊重，國政的運行才能順暢。

蔡英文開場致詞時表示，很高興邀請五院院長來到總統府。與五院院長的座談是過去行之有年的傳統，透過這個機會，要感謝他們的辛勞之外，也期待大家藉此交換意見，讓政務推動更順利。

總統指出，在我們的憲政體制中，五院各有職掌，但也有不少業務需要彼此來協調合作，儘管大家的職掌不同，但政府部門之間，就像齒輪之間互相牽動，需要有更多溝通潤滑的機會，她希望大家能夠好好把握。

她說，行政院與立法院之間的合作和監督，國人都非常熟悉，無論是重大的施政預算，或是關係國家未來轉型的法案，行政院都需要立法院的監督和支持，才能夠開始執行與落實。

蔡英文提及，司法、考試、監察三院平日也有很多繁忙的業務，需要院際之間的協調跟合作。例如國人最關心的司法改革，在開完司法改革國是會議之後，產生了許多的建議跟共識，包括司法院、行政院所屬的法務部提出的改革提案，都需要經立法院通過。

她指出，司法人員的考試晉用改革，也需要和考試院來共同規劃。至於強化對司法人員的監督，則一直是監察院很重要的工作。五院之間能夠協調合作，改革的主張才能夠落實。

蔡英文也與各院長共同勉勵，她說，在國人眼中，政府是一體，不分部門、也不分黨派，要用最高的效能，回應人民的期待，這就是政府的任務。五院之間不僅要在業務上相互合作，職權上更要彼此尊重，國政的運行才能順暢，她也請五院院長在稍後的座談中務必暢所欲言，把需要協調的工作一一提出來，大家一起把工作做好，才能不負國人所託。

今天參與餐敘的首長包括：行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖及監察院長張博雅。副總統陳建仁、總統府秘書長吳釗燮、副秘書長劉建忻等也在座。

(工商)