韓女星自殺9年 「母親忌日被押陪酒」紀錄曝光

韓國媒體曝光張紫妍案的調查紀錄。（圖／翻攝自JTBC News Youtube）

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中時電子報
媒體揭露張紫妍曾為陪導演打高爾夫球，從片場被押到泰國。（圖／翻攝自JTBC News Youtube）

韓國女星張紫妍曾演出韓版《流星花園》，2009年自殺身亡，得年29歲，2年後遺書曝光，揭露生前被迫玩5P、性招待、陪睡等悲慘真相，去年相關單位重啟調查，韓國節目《Newsroom》日前則公布了該案調查記錄，爆料張紫妍2008年在母親忌日當天還被逼去陪酒，看了令人不忍。

張紫妍9年前輕生，留下一份被稱為「惡魔名單」的陪睡紀錄，控訴生前被強迫做性招待，然檢方最後只起訴了張紫妍的經紀人與公司老闆，名單上其他人都被判定無罪，新政府上任後，去年底檢察院改革委員會將此案與其他7件案子重啟調查，讓該案重見曙光。

JTBC節目《Newsroom》日前針對張紫妍案做了專題報導，並曝光部分調查記錄，內容說到張紫妍生前曾遭公司金姓代表強迫陪酒，若不從還會慘遭毆打，而另一名也被逼迫陪酒的尹姓女演員則出面提供證詞。

節目中揭露，張紫妍在自殺前一年，也就是2008年於母親忌日當天曾被拉去陪酒，有次拍戲拍到一半還因被要求去陪電影導演打高爾夫球，從片場直接被拉去泰國，種種證據曝光，網友則回應：「韓國娛樂圈就像韓國電視劇演的幕後故事太多」、「希望來場公平的判决」、「這就是社會的黑暗…平凡的人永遠鬥不過有錢有地位的人…」。

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(中時電子報)

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