水利會長改官派　台大農學院連署反對

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立院近期恐通過《農田水利會組織通則》修正案，將水利會改制成公務機關。前農委會主委陳保基憂心躁進修法會害慘台灣農業，進而發起學界連署，要求暫停修法，重新研擬更妥適的方案，連署名單包括台大前後5任農學院長、前閣揆張善政等45人。

陳保基指出，他在1月8日發起連署，現在已有45人參與連署，全部都是學術界人士，包括他本人及楊平世、吳文希、蔣丙煌、徐源泰等前後5任的台大農學院長都參與連署，另外還有前行政院長張善政、前經濟部長杜紫軍、張家祝以及前內政部長李鴻源也在連署名單中，其他還有很多不是農業、水利領域的學者也想參與，卻被他婉拒，以免連署名單太過政治化。

陳保基表示，農田水利會若改制成公務單位，將產生更多問題，政府單位運用預算需要經過招標等程序，未來當天然災害發生，水路受損需要維修時，還要經過繁複程序才能動用預算，維護效率一定會變差，令學界非常擔憂，水稻在插秧期間，只要晚一周給水，就很有可能在成熟期遇上大雨或颱風，現況水利會操作井然有序，實在沒必要倉促改制。

陳保基指出，農委會為了替修法創造正當性，竟宣稱要擴大水利會灌區，把原本灌區外的農地也納入灌溉範圍，但是，目前灌區內的灌溉用水都已經不足了，怎麼有能力擴大灌溉範圍，這很明顯是欺騙社會大眾，非常不妥。

陳保基表示，政府若覺得水利會運作有值得精進之處，應該是提出整體改善計劃，確認可以達到效果後，再討論如何修法，而非現在的情況，事情尚未弄清楚之前，就先修法凍結水利會長選舉，冒然改制只會害慘台灣農業，因此，此次學界連署訴求政府應暫停修法，重新討論此案，研擬出對水利會更好的方案。

(中時)

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