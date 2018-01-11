縣市長黨內提名若多人要選 張麗善不主張逕入初選

2018年01月11日 14:17 中時 許素惠

國民黨縣市長黨內提名，主席吳敦義定調若多人要選，若協調不下便交由全民調，但立委蔣萬安認為應直接進入初選，已宣布要參選雲林縣長的立委張麗善不認同蔣的主張，她上午參加雲林家扶中心宮廟捐贈加菜金時強調，為了黨的和諧和團結，以及勝選的最終目標與考量，還是應該先協調。

張麗善指出，國民黨在今年縣市長選舉第一要考量的就是如何勝選，所以黨中央一定要每縣市深入去了解、調查，誰才是能為黨贏得勝選的最佳人選，而不是閉門造車。

吳敦義10日受訪時表示，如果有多人要競選，經協調不下就得做全民調。但是，蔣萬安主張有多人表態參選，就應進入全民調的初選階段，而不該再經由協調徵召這個程序。

張麗善說，身為黨員的她，還是會遵循黨的規定，而且她也認為為了黨內同志和諧，還是要先協調，免得直接進入廝殺肉搏戰，初選過後，輸的一方與支持者心裡都不舒服，易留下難以弭平的傷痕，不利黨內團結，更有害勝選。

身兼國民黨雲林縣黨部主委的雲林水利會長林文瑞也有意參選，但遲未正式表態，張麗善和林兩人是否有私下協調也備受關注？

張麗善指出，林文瑞是黨部主委，以其黨主委高度扮演著黨內協商斡旋以及輔選的角色，一定會以置高點的大格局考量誰才有最大勝選機會，俾交出輔選的好成績。如果林自己也有意參選，若覺處境尷尬，或許可交由黨中央介入協調。

(中時)