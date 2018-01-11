縣市長黨內提名若多人要選 張麗善不主張逕入初選

對於國民黨內縣市長提名，若有多人角逐，立委張麗善主張先協調，若不成再進入全民調的初選階段。(許素惠攝)

友善列印
中時

國民黨縣市長黨內提名，主席吳敦義定調若多人要選，若協調不下便交由全民調，但立委蔣萬安認為應直接進入初選，已宣布要參選雲林縣長的立委張麗善不認同蔣的主張，她上午參加雲林家扶中心宮廟捐贈加菜金時強調，為了黨的和諧和團結，以及勝選的最終目標與考量，還是應該先協調。

張麗善指出，國民黨在今年縣市長選舉第一要考量的就是如何勝選，所以黨中央一定要每縣市深入去了解、調查，誰才是能為黨贏得勝選的最佳人選，而不是閉門造車。

吳敦義10日受訪時表示，如果有多人要競選，經協調不下就得做全民調。但是，蔣萬安主張有多人表態參選，就應進入全民調的初選階段，而不該再經由協調徵召這個程序。

張麗善說，身為黨員的她，還是會遵循黨的規定，而且她也認為為了黨內同志和諧，還是要先協調，免得直接進入廝殺肉搏戰，初選過後，輸的一方與支持者心裡都不舒服，易留下難以弭平的傷痕，不利黨內團結，更有害勝選。

身兼國民黨雲林縣黨部主委的雲林水利會長林文瑞也有意參選，但遲未正式表態，張麗善和林兩人是否有私下協調也備受關注？

張麗善指出，林文瑞是黨部主委，以其黨主委高度扮演著黨內協商斡旋以及輔選的角色，一定會以置高點的大格局考量誰才有最大勝選機會，俾交出輔選的好成績。如果林自己也有意參選，若覺處境尷尬，或許可交由黨中央介入協調。

(中時)

與五院院長餐敘 蔡英文：政府是… 勞基法新法3月1日上路 勞動部盼…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。