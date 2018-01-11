MLB》美媒預測5隊搶 達比修有自爆：還有1隊

2018年01月11日 13:37 中時電子報 蔡銘仁

I know one more team is in. https://t.co/exxubGP7Qo — ダルビッシュ有(Yu Darvish) (@faridyu) 2018年1月11日

身為大聯盟自由市場頂級先發投手之一的達比修有，到底會去哪隊，據美媒報導，現在範圍縮小到剩下洋基等5隊競逐，值得一提是想跟達比修見面卻約不成的雙城，也還在行列中。不過達比修隨後透過臉書自爆，「我知道還有1隊」，但沒有透露是哪支球隊，令人好奇。

30歲的達比修跟艾瑞耶塔(Jake Arrieta)是自由市場最頂尖的2名先發投手，只是他尋求一紙至少5年起跳的億元大約，各隊出手都得考慮再三。目前洋基、小熊、太空人、雙城跟遊騎兵，都還對延攬他存有一絲希望，其中小熊、太空人跟遊騎兵球團，都已有跟達比修見過面。

《Star-Telegram》記者威爾生(Jeff Wilson)認為在此之中，太空人可能率先出局，因此他們才會轉而跟海盜尋求交易寇爾(Gerrit Cole)。此外，威爾生直言儘管各隊條件不太可能一樣，但若是相似，遊騎兵會是達比修最優先考量，「他喜歡這個地方，也喜歡待在這。」

只是威爾生也不諱言，依過往遊騎兵的操作手法，他們與其砸大錢投資在自由球員上，會寧可選擇等自家農場新秀成長茁壯。當然，也不能排除遊騎兵是為爭取明年哈波(Bryce Harper)、曼尼馬恰多(Manny Machado)、普萊斯(David Price)等球星鋪路。

威爾生認為，自由球員的決定無法預測，但遊騎兵如果願意多出點錢，要拿到達比修應該沒問題。威爾生點出的關鍵，也是他先前一再強調的事，就是遊騎兵高層不願開太大張的合約給達比修，寧可等他降價；威爾生先前也曾呼籲遊騎兵高層，要他們別在這種地方太摳。

然而遊騎兵的心願，在今年各隊都想避免超過團隊薪資1.97億美金奢侈稅門檻情況下，也成為其他想競逐達比修球隊的目的，連財大氣粗的洋基也有人透露是在等降價。值得一提是，除檯面上的5隊，達比修自爆還有1隊想要他，達比修特別提到這隊，背後或許有其他含意。

(中時電子報)