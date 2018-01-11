天冷泡熱水糖尿病患雙腳皮肉壞死

2018年01月11日 13:47 中時 林欣儀 、 黃鈺潔

亞大醫院整形外科主治醫師鄭旭棠強調，泡腳時應每10分鐘抬起腳檢查，尤其看看指縫間是否有傷口，避免「熱湯燉肉」的情況。（林欣儀攝）

張姓患者到醫院就診時，雙腳腳底板呈黑色壞死情況。（林欣儀翻攝）

寒流來襲、天氣冷颼颼，許多民眾會泡腳取暖，但台中市61歲、有糖尿病史的張姓女子，想藉由泡熱水促進循環，一泡就是1小時，竟導致她雙腳腳底板三度燒傷，甚至出現壞死，經3次清創及表皮重建，才逐漸恢復。醫師強調，泡腳的時間與溫度應拿捏，可避免傷害。

亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠指出，張女到醫院就診時，雙腳腳底板已經呈現黑色壞死情況，經了解，她因為長期洗腎、末梢循環不良及患有糖尿病，聽友人建議，希望藉由泡腳促進排汗、增加循環，藉此減少洗腎次數。

張女日前開始泡腳，她告訴醫師，一開始設定溫度為40度，覺得腳底有些刺痛，之後調整至30度，又發現沒感覺，便不斷調整溫度，且一次就泡了1小時，之後發現腳底都是水泡，到診所換藥一周後，腳底皮膚竟呈黑色壞死情況，趕忙轉診醫院。

鄭旭棠表示，張女因泡腳導致腳底板三度灼傷，經施行3次清創及重建手術後，必須休養半年，傷口才能完全癒合。建議患有糖尿病、末梢血管疾病及皮膚炎等異常情況者，想泡腳前最好先諮詢家庭醫師。

鄭旭棠強調，一般民眾泡腳時也應特別留意溫度與時間，建議泡腳機溫度設定在40至43度間，且每10分鐘就抬起腳來檢視是否有傷口，老年人則泡腳不宜超過20分鐘，若泡完腳發現紅腫、水泡等情況，應儘速就醫。

(中時)