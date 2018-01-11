天冷泡熱水糖尿病患雙腳皮肉壞死

天冷泡熱水糖尿病患雙腳皮肉壞死
友善列印
中時
亞大醫院整形外科主治醫師鄭旭棠強調，泡腳時應每10分鐘抬起腳檢查，尤其看看指縫間是否有傷口，避免「熱湯燉肉」的情況。（林欣儀攝）
張姓患者到醫院就診時，雙腳腳底板呈黑色壞死情況。（林欣儀翻攝）

寒流來襲、天氣冷颼颼，許多民眾會泡腳取暖，但台中市61歲、有糖尿病史的張姓女子，想藉由泡熱水促進循環，一泡就是1小時，竟導致她雙腳腳底板三度燒傷，甚至出現壞死，經3次清創及表皮重建，才逐漸恢復。醫師強調，泡腳的時間與溫度應拿捏，可避免傷害。

亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠指出，張女到醫院就診時，雙腳腳底板已經呈現黑色壞死情況，經了解，她因為長期洗腎、末梢循環不良及患有糖尿病，聽友人建議，希望藉由泡腳促進排汗、增加循環，藉此減少洗腎次數。

張女日前開始泡腳，她告訴醫師，一開始設定溫度為40度，覺得腳底有些刺痛，之後調整至30度，又發現沒感覺，便不斷調整溫度，且一次就泡了1小時，之後發現腳底都是水泡，到診所換藥一周後，腳底皮膚竟呈黑色壞死情況，趕忙轉診醫院。

鄭旭棠表示，張女因泡腳導致腳底板三度灼傷，經施行3次清創及重建手術後，必須休養半年，傷口才能完全癒合。建議患有糖尿病、末梢血管疾病及皮膚炎等異常情況者，想泡腳前最好先諮詢家庭醫師。

鄭旭棠強調，一般民眾泡腳時也應特別留意溫度與時間，建議泡腳機溫度設定在40至43度間，且每10分鐘就抬起腳來檢視是否有傷口，老年人則泡腳不宜超過20分鐘，若泡完腳發現紅腫、水泡等情況，應儘速就醫。

(中時)

水利會長改官派　台大農學院連署… 東海撞船事件 科技部討論影響海…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。