虎爺咬錢來？奉天宮虎爺沒在罩詐騙集團

警方查獲詐騙機房發現，詐騙成員膜拜「虎爺」神像，不但設立香爐，還打大金牌謝神。（盧金足翻攝）

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詐騙集團雖然虔誠拜神，但詐人錢財，神明不保佑，照樣落網。（盧金足翻攝）
警方查扣行動電話、無線分享器、平板電腦、隨身碟。（盧金足翻攝）

台中市警察局第6分局宣布偵破由43歲張姓主嫌擔任幕後金主的詐騙集團，由詐騙機房機手偽冒假公安向大陸地區民眾誆稱涉案，進而詐欺被害人，藉以牟取不法暴利，該詐騙集團在詐騙機房據點膜拜「虎爺」神像，設立香爐，更由詐騙機房管理幹部定時以炸雞、可樂、雞蛋膜拜，還打上大面金牌謝神，但是歹路不可行，連神明都不保佑，栽在警方手裡。

中市警6分局偵查隊2017年陸續偵破「黑虎將軍」、「財氣升天」等多處詐騙機房案，發現遭查獲詐欺機房管理方式、詐欺手法、詐欺講稿多處雷同，研判係屬同一詐騙集團所屬機房。

警方表示，經蒐證完備後，9日由台中地檢署指揮，會同豐原分局、台北市政府警察局刑事警察大隊科偵隊等單位，在台中市、新北市兵分多路執行搜索，當場查獲張姓與陳姓兩名犯嫌，並查扣多支行動電話、無線分享器、平板電腦、隨身碟、現金9萬2000元等相關證物，全案依組織犯罪防制條例、加重詐欺等罪嫌移請台中地檢署偵辦。

警方經長期抽絲剝繭比對相關證據，查得多處詐騙機房均係由幕後金主張姓主嫌，有槍砲、賭博、傷害、妨害自由、偽造貨幣、竊盜等刑案前科。

張嫌出資所有機房開銷、聯繫詐欺系統商、水房等，管理各機房機手生活秩序、掌控詐欺機房詐騙進度等工作，詐騙機房機手再偽冒假公安向大陸地區民眾誆稱涉案，進而詐欺被害人，藉以牟取不法暴利。

遭查獲的詐騙集團機房機手多數來自嘉義地區，詐騙集團成員曾向警方供稱虎爺係自嘉義新港奉天宮請回，該詐騙集團迷信「虎爺咬錢來」，在各處詐騙機房據點膜拜「虎爺」神像。

警方指出，查獲詐騙機房發現，詐騙成員膜拜「虎爺」神像，不但設立香爐，更定時以炸雞、可樂、雞蛋膜拜，還打造大金牌謝神，因多次得手，造成騙集團橫行，又刑法所定詐欺犯罪刑度較輕，詐欺犯罪在國內層出不窮。

警方表示，立法院因而在2017年12月15日三讀通過修正「組織犯罪防制條例」，將犯罪組織定義放寬為具有「持續性」或「牟利性」，以針對，務求徹底打擊不法詐欺犯罪集團。

(中時)

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