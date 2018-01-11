隋棠曬腿慶結婚3周年 尪為「這點」秒吞膽固醇藥

隋棠和老公慶祝結婚3周年，並首度分享當年公證結婚照片（左圖）。（圖／取自隋棠 Sonia Sui臉書）

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中時電子報
隋棠分享和老公的逗趣對話。（圖／取自隋棠 Sonia Sui臉書）
隋棠3年前閃婚成為人妻。（圖／中時資料照片）

名模隋棠2015年和Tony在美國閃電結婚，如今兩人育有一子一女，生活甜蜜，今(11日)稍早隋棠分享昨晚和老公去吃大餐慶祝象徵結婚3周年的「皮婚」，並首度曬出當年公證結婚的照片，Tony還說自己大概快100歲時兩人就能慶祝「鑽石婚」，為此逗趣秒喊：「嗯，我要去吃我的維他命和膽固醇藥了」。

隋棠稍早在臉書分享昨和老公去吃結婚3周年大餐，老公Tony說自己上網查資料後，算算等到自己將近100歲時，夫妻倆就能慶祝60周年的「鑽石婚」，為了努力讓自己保持健康，Tony回到家後笑說自己要秒吞維他命和膽固醇藥，讓隋棠笑翻。

隋棠同時也首度曬出兩人3年前公證結婚的照片，可見她選穿一件黑色小洋裝，露出白皙修長美腿，在拱門前和穿著帥氣西裝的Tony深情相望，隋棠也不忘感謝老公這幾年的美好陪伴，說：「謝謝你一路以來都沒有讓我被妻子及母親這樣的雙重身份綁架，陪著我一起找尋可以讓我繼續追夢的方式。你的胸懷之寬廣無私是我所望塵莫及，願有天我也能給你一樣的感受。」引來不少網友喊讚並獻上祝福。

(中時電子報)

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