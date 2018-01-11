連參加生日派對也會被餵毒！鄭文燦響應民國黨反毒連署

2018年01月11日 13:52 中時電子報 張怡文

新興毒品包裝多樣多變，也開始低齡化與娛樂化。前雄三飛彈總工程師、民國黨國防軍事顧問張誠說，毒品在年輕族群中無孔不入，甚至參加個朋友的生日派對，都會被餵毒，而且當事人還不自知！故他邀請桃園市長鄭文燦加入民國黨反毒連署，鄭文燦當場簽名支持。

「跟鄭文燦市長講了毒品的嚴重，市長回說反毒很好，直接加入連署。」張誠表示，自己從中科院退伍後就長期與政府配合，輔導監獄毒犯與接受緩起訴處分的吸食者上千人，但發覺近幾年新興毒品常偽裝成糖果或飲料罐，在年輕族群中十分泛濫，防不勝防；有個輔導案例是20多歲的女生，不過參加同學的生日派對，不知道食物被摻毒，直到警察臨檢驗尿呈陽性反應，才驚覺自己染毒了。

張誠強調，具預防功能的反毒教育最重要，因為一旦有了毒癮，除非找到有效辦法、去除心癮，不然上癮者將不斷復犯、難以自拔，而目前的反毒教育欠缺情境，只教小朋友識毒、不能亂拿陌生人的東西，而他所遇到的青年染毒者，一半以上都是因周邊同儕慫恿，或參加活動時不小心吃到，「這樣的比例越來越高，反毒教育一定要更完善，才有效用。」

民國黨發言人、台北市議員徐世勳則指出，鄭文燦是第2位連署的6都首長，最先的是台北市長柯文哲，此外還有新竹縣長邱鏡淳、基隆市長林右昌也都表態支持，未來有機會將繼續邀請各黨各派的政治人物一起正視毒品問題。

(中時電子報)