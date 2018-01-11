北市去年交通事故死亡 以機車騎士、行人占大宗

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台北市政府11日公布106年度A1類交通事故（24小時內）死亡人數統計，創近20年來最低紀錄。據統計，106年度共發生3萬7690件交通事故，死亡人數65人，受傷人數2萬8773人，較105年度發生3萬8782件事故，死亡人數89人，受傷人數計2萬9190人為少；其中，又以A1類交通事故死亡人數降幅最大，機車死亡人數減少22人。

交通局分析，106年24小時內死亡交通事故中，當事人死亡事故以機車騎士佔46%、行人佔43%為最多，肇事車輛以營業大客車事故佔11%；另肇事因素中酒駕事故案件約佔2%。為改善交通環境及提升交通安全，交通局除持續檢討改善易肇事及死亡事故地點外，亦針對年長者行人印製宣導交通安全摺頁，分寄送至75歲以上年長者住處。

交通局指出，為加強18-25歲機車族群交通事故防制，除了到各大專院校舉辦座談會，研商短中長期改善作為外，也辦理「機車移動式測速」執法專案，在機車騎士易肇事路段及時段，加強編排移動式測速照相取締勤務。至於營業大客車涉入事故防制，則加強督導公車及客運業者注意視線死角，也宣導行經行人穿越道時應減速慢行及優先禮讓行人通行。

最重要的酒駕部分，交通局持續配合內政部警政署「加強取締酒後駕車」專案計畫，以提高執法強度及密度為執法前提，希望能有效制止違規情形。由於近幾年北市交通事故主要死亡族群為年輕騎士及行人，交通局今年也將透過各種管道加強機車安全宣導，並辦理「機車安駕訓練營」，透過「你看得見我，我看的見你」觀念宣導，提醒行人行經路口時應注意來往車輛與車輛應禮讓行人，導正民眾安全用路習慣。

交通局也提醒，每年1月至3月春節佳節期間，民眾常有聚會飲酒助興，為酒駕肇事高峰期，市警局除持續執行取締酒駕專案勤務外，另也將強化機動巡邏攔檢，特別呼籲民眾酒後勿開車，或洽酒後代駕服務，讓台北市成為「零酒駕」的安全城市。

(中時)

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