NBA》杜蘭特兩萬分之夜 勇士5連勝卻告中止

2018年01月11日 14:02 中時電子報 黃及人

快艇射手路威廉斯攻下生涯新高50分，表現完全把杜蘭特比下去。(美聯社)

看來少了「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生助陣，光靠杜蘭特飆分還是不夠！雖然杜蘭特傷癒復出就拿本季新高40分，勇士仍然改變不了11日在主場106比125不敵快艇命運，無奈中止5連勝，關鍵就在勇士守不住快艇射手路威廉斯！

杜蘭特是在上半場還剩1分41秒，靠著中距離投進完成生涯第20000分，也是史上第2年輕達成(29歲又103天)，史上最年輕達到20000分里程碑的球員是騎士「小皇帝」詹姆斯，他以28歲又17天的年紀成為「20000分先生」。

只是杜蘭特上半場就火力全開，不僅投10中9，含三分球3投全進，更拿25分，卻沒想到第3節換成路威廉斯爆發，單節獨拿誇張的27分，勇士防守徹底崩盤，末節一度落後達20分之多，就算杜蘭特持續飆分，也挽救不了勇士敗局。

杜蘭特最後拿下全隊最高40分，另有4助攻、4籃板，可惜他沒獲得太多隊友火力支援，除了他以外，勇士只有帕楚利亞(12分)拿到兩位數得分，只能說勇士運氣太差了，柯瑞賽前訓練突然扭傷腳踝，湯普生又剛好排了輪休。

儘管少了主將布雷克葛瑞芬(腦震盪)，路威廉斯卻扛起球隊領袖重擔，全場攻下生涯新高50分，且有7助攻、2籃板，說勇士敗在他一人手上，一點也不誇張，菜鳥射手華勒斯也替快艇攻下生涯新高22分，哈瑞爾14分。

(中時電子報)