國中會考簡章 12日公告

友善列印
旺報

107年國中教育會考將於5月19日、20日登場，各考區簡章訂於1月12日同步公告於全國19個考區（場）試務會網站，詳見國中教育會考網站（http:// cap.ntnu.edu.tw）或107年國中教育會考全國試務會網站（http://107cap.tcfsh.tc.edu.tw/），也可洽各考區試務會購買紙本簡章。

教育部表示，全國國中應屆畢業生都應參加會考，免收報名費，由所就讀學校於3月15日至17日集體報名。非應屆畢業生報名費500元。非應屆畢業生或持國外學歷、大陸學歷者採個別報名，於3月12日至14日自行上網填報名表後，並於3月15日至17日至考區試務會報名。4月13日寄發准考證，6月8日寄發成績通知單、開放網路查詢成績。

考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，皆以國民中小學九年一貫課程綱要國中階段能力指標為命題依據，除寫作測驗考1篇作文、英語科聽力部分是3選1的選擇題、數學科包含非選擇題外，其他考科均是4選1的單選題。其中，英語科閱讀及聽力加權分數比例是80:20，數學科選擇題及非選擇題加權分數比例是85:15。

考試時程與106年相同，第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗，第二天上午考自然、英語。其中，英語科先考閱讀60分鐘、休息30分鐘、再考聽力25分鐘。每天第一節考試說明時間自8:20開始，考試科目之間休息40分鐘。

試場全面使用冷氣，冷氣溫度以攝氏26至28度為原則。考生也可於報名時申請「非冷氣試場」。

身心障礙、重大傷病及突發傷病考生可申請試題本別、作答方式、時間調整、試場安排、應考服務及輔具等項目，聽障考生可選擇於一般試場或特殊試場應試，或免參加英語(聽力)考試。免參加英語(聽力)考試考生，其英語閱讀成績即為英語整體能力等級，並以英語閱讀能力表現依原本定義計算後加標示。

學習障礙考生申請語音報讀服務審核通過者，提供英語(聽力)選項播音服務，且不論是否有申請延長作答時間20分鐘，於英語(聽力)測驗時一律延長作答時間20分鐘。

違反試場規則者，依簡章中所列《第一類：嚴重舞弊行為》、《第二類：一般舞弊或嚴重違規行為》及《第三類：一般違規行為》，分別以取消考試資格、不予計列等級及違規記點方式處理。

(旺報)

從私校退場條例看私校轉型退場的… 新北市政府與亞馬遜AWS合作 打造…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。