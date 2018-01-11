國中會考簡章 12日公告

2018年01月11日 14:40 旺報 簡立欣

107年國中教育會考將於5月19日、20日登場，各考區簡章訂於1月12日同步公告於全國19個考區（場）試務會網站，詳見國中教育會考網站（http:// cap.ntnu.edu.tw）或107年國中教育會考全國試務會網站（http://107cap.tcfsh.tc.edu.tw/），也可洽各考區試務會購買紙本簡章。

教育部表示，全國國中應屆畢業生都應參加會考，免收報名費，由所就讀學校於3月15日至17日集體報名。非應屆畢業生報名費500元。非應屆畢業生或持國外學歷、大陸學歷者採個別報名，於3月12日至14日自行上網填報名表後，並於3月15日至17日至考區試務會報名。4月13日寄發准考證，6月8日寄發成績通知單、開放網路查詢成績。

考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，皆以國民中小學九年一貫課程綱要國中階段能力指標為命題依據，除寫作測驗考1篇作文、英語科聽力部分是3選1的選擇題、數學科包含非選擇題外，其他考科均是4選1的單選題。其中，英語科閱讀及聽力加權分數比例是80:20，數學科選擇題及非選擇題加權分數比例是85:15。

考試時程與106年相同，第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗，第二天上午考自然、英語。其中，英語科先考閱讀60分鐘、休息30分鐘、再考聽力25分鐘。每天第一節考試說明時間自8:20開始，考試科目之間休息40分鐘。

試場全面使用冷氣，冷氣溫度以攝氏26至28度為原則。考生也可於報名時申請「非冷氣試場」。

身心障礙、重大傷病及突發傷病考生可申請試題本別、作答方式、時間調整、試場安排、應考服務及輔具等項目，聽障考生可選擇於一般試場或特殊試場應試，或免參加英語(聽力)考試。免參加英語(聽力)考試考生，其英語閱讀成績即為英語整體能力等級，並以英語閱讀能力表現依原本定義計算後加標示。

學習障礙考生申請語音報讀服務審核通過者，提供英語(聽力)選項播音服務，且不論是否有申請延長作答時間20分鐘，於英語(聽力)測驗時一律延長作答時間20分鐘。

違反試場規則者，依簡章中所列《第一類：嚴重舞弊行為》、《第二類：一般舞弊或嚴重違規行為》及《第三類：一般違規行為》，分別以取消考試資格、不予計列等級及違規記點方式處理。

(旺報)