新北市政府與亞馬遜AWS合作 打造聯合創新中心

新北市長朱立倫與AWS全球副總裁、大中華區執行董事容永康簽署合作備忘錄。（王揚傑攝）

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新北市政府與亞馬遜Amazon Web Services（AWS）共同打造聯合創新中心，今（11）日上午於新北市板橋區台北遠東通訊數位園區（Tpark）舉行記者會，由市長朱立倫與亞馬遜ASW全球副總裁容永康簽署合作備忘錄，盼藉由雙方合作引進全球性智慧資本，讓台灣與世界連結。

朱立倫表示，AWS和我們歷經超過10次以上的會議，把所有困難解決，最後落腳在台灣、落腳在新北市，這是對台灣下一世代的產業非常重要的一個投資，那它投入最重要的不是財務的資本，而是智慧的資本，可以讓我們台灣連結全世界、讓新北市連結全世界。

AWS全球副總裁、大中華區執行董事容永康表示，新北市是台灣人口最多的城市，有許多國際知名企業之總部設立於此，中小企業更是蓬勃發展，並且聚集了很多新創公司。AWS有廣泛的雲端服務產品、持續的創新能力，以及多年來與數以千計新創公司共事合作所累積的豐富經驗，我們很榮幸能通過這聯合創新中心，協助推動雲端運算產業在新北市的發展。

會後朱立倫被媒體問到，有民調指出2020總統選舉他的民調高於總統蔡英文，對此朱立倫表示並沒有看到這個民調，他說，現在台灣最重要的是拚經濟，最近一年半因為民進黨一些錯誤的決策，譬如說勞基法兩次的修法造成社會的三輸，他認為像這類的錯誤不要再發生。

(中時)

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