微熱山丘年禮有新藝 「十犬十美」表心意

2018年01月11日 14:35 工商 姚舜

微熱山丘的經典鳳梨酥，標榜將土地、陽光封存的土鳳梨，濃郁滋味。（圖／微熱山丘）

以「體驗經濟」打開伴手禮市場的知名鳳梨酥品牌〈微熱山丘〉，為搶年節送禮商機，今年以圓滿、團圓做為發想，推出「十犬十美」主題的狗年年節限定禮盒，並自即日起開放網路預購，日時將於1月15日起全通路正式上架。

除明星商品「鳳梨酥」與沁甜入心的「蜜豐糖蛋糕」外，〈微熱山丘〉今年還推出了3款全新年節限定限量的禮盒，以經典鳳梨酥搭配與烏龍茶、蜜豐糖脆蛋糕、蜂蜜與日月潭紅玉紅茶，推出「鳳梨酥烏龍茶禮盒」、「鳳梨酥脆蛋糕禮盒」、與限量推出的「脆蛋糕紅茶禮盒」，茶食組合的概念讓送禮更貼近生活。

〈 微熱山丘〉推出的「十犬十美」禮盒簡潔大方，取自祝福語十全十美，透過線條的交織與巧思設計，形成一個無論上下或左右翻轉皆對稱的「美」字，四字中的每一撇、點、捺皆為指向中心的箭頭，象徵以家為中心，在各地生活的遊子，無論是返鄉團聚或透過問候關心。而〈微熱山丘〉經典的四位創辦人插圖，今年也在盒子上呈現年節圍爐的熱鬧氛圍，與消費者一起迎接圓滿豐盈的富犬年。

喜愛〈微熱山丘〉的人對走進門市時送上的那杯暖暖的烏龍茶不會陌生，來自南投松柏嶺無毒栽種的烏龍茶，以專利掛耳式包裝設計，隨處都能輕鬆享用經典茶食。「蜜豐糖脆蛋糕」是五十年老師傅經驗累積加上創新的創想，用時間、慢火清晰勾勒化入口中的蔗香、蜜香與蛋香，並採用深度烘焙換來活力酥脆口感。限量推出的「脆蛋糕紅茶禮盒」，來自南投日月潭的紅玉紅茶，茶湯帶有淡淡的肉桂與薄荷香。

(工商)

微熱山丘今年年節禮盒有多款不同選擇。（圖／微熱山丘）