「2018廣州文化周」即將開跑 廣府文化走向國際

2018年01月11日 14:10 旺報 黃冠智

廣州話劇藝術中心《邯鄲記》劇組，20日將赴英國倫敦，意味著「2018廣州文化周」將拉開帷幕。據了解，從1月底至2月初，廣州市文廣新局將籌備「廣州文化周」分赴歐洲、大洋洲、拉丁美洲做「《邯鄲記》世界巡演倫敦站」、「歡樂春節紐西蘭行」等多次演出，並派送新年中華文化大禮。

本月25日至27日，廣州話劇藝術中心的藝術家，將在英國倫敦哈克尼帝國劇院連演3場《邯鄲記》，由此拉開廣州首部本土創作話劇世界巡演的帷幕。

2月1日至8日，廣州國際友城文化藝術團將赴紐西蘭奧克蘭市、皇后鎮演出，集中呈現廣東地方曲藝、嶺南雜技等多種舞台藝術精品，為外國民眾營造春節吉慶祥和的氣氛。

此外，「廣州文化周」也將於2月7日至14日在墨西哥城天使紀念碑等知名景點進行多場演出。除了由廣東木偶、嶺南歌舞聯袂演出，也參加中國駐墨西哥大使館的中國文化日和春節招待會演出，在國際舞台彰顯廣府文化。

廣州市文廣新局局長陸志強表示，2018年春節後，該局也將在全球更多城市辦「廣州文化周」，透過跨國界的藝術語言，構建文化的「海上絲綢之路」。

目前市文廣新局也策畫廣州國際友城文化藝術團舉行全球巡演，粵劇、廣東音樂在美洲、歐洲的常態化演出和培訓、大型武俠雜技劇《笑傲江湖》在馬來西亞巡演，及「許鴻飛雕塑世界巡展」等活動。

(旺報)