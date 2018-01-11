中市食安處交成績單 年節食品抽驗一件不合格

2018年01月11日 14:31 中時 馮惠宜

台中市衛生局食藥處日前針對市售年節食品進行首波抽驗，142件中有一件不合格，即為大里大買家量販店販售的省產葡萄柚，殺蟲劑芬普尼超標，已要求廠商下架。（馮惠宜翻攝）

為提高食品安全層級，台中市衛生局今年成立食安處，首波檢驗目標鎖定年節食品，11日公布成果，抽查142件，1件生鮮蔬果殺蟲劑殘留超標，這件是在大里大買家量販店抽驗來自嘉義地區省產葡萄柚芬普尼達0.006ppm（標準為0.001ppm）的規定，檢驗結果出爐後，也立即要求下架，並移至嘉義縣衛生局後續調查。

台中市衛生局食藥處長洪秀勳指出，這波稽查年貨商品共142件，包括生鮮蔬果20件、生鮮禽肉16件、生鮮畜肉16件、生鮮魚肉15件、脫水蔬菜23件、蜜餞食品28件、糖果及果凍24件，檢驗結果1件生鮮蔬果不合格，不合格率僅0.7％。

洪秀勳指出，芬普尼是農藥殺蟲劑，動物試驗發現若過度大量暴露，可能危害肝腎健康，甚至影響呼吸系統；提醒民眾清洗蔬菜時，可先用清水浸泡至少15至20分鐘，再以流動水沖洗2至3遍以上洗淨，減少攝入殘留在蔬菜上的農藥。

她指出，若市售食品檢出農藥殘留超標，則涉違法食安法第15條規定「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」，可依同法第44條處6萬元以上至2億元以下罰鍰；由於年節將近民眾購買應景食品增多，食安處也會持續加強源頭廠商及市場端抽驗，為民眾的食安把關。

(中時)