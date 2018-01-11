驚天劫案！狂匪持槍搶巴黎麗池飯店 狠搜刮1.6億珠寶

警方趕抵發生搶案的麗池飯店仍讓兩名搶匪逃掉。(圖/路透)

友善列印
中時電子報
巴黎麗池飯店一樓珠寶店的玻璃門窗遭搶匪敲破。(圖/路透)

巴黎10日發生了一起驚天劫案！法國巴黎以奢華著名的麗池飯店（Ritz Paris）10日晚間遭到5名搶匪持槍打破飯店玻璃後，搶走價值高達1.6億元的大批珠寶首飾，期間還開槍威嚇在場眾人。警方目前已將其中3名搶匪逮捕，仍在追緝剩下2名帶走高價珠寶逃逸的搶匪。

據《每日郵報》報導，這5名蒙面搶匪在10日6點突現巴黎麗池酒店的廣場，匪徒手持斧頭和鐵鎚打破飯店一樓珠寶店的玻璃窗，並搜括走了店中價值420英鎊元（約新台幣1.68億元）的珠寶首飾。

法國警方一度封鎖現場周邊道路。(圖/路透)

當時在飯店內的旅客表示，自己當時在著名的海明威酒吧（Hemingway Bar）消費，酒吧服務人員突然大喊要求大家壓低身體，之後慌張的旅客在酒吧服務人員的指示下，紛紛逃到廚房避難。這名旅客也說，還聽到槍手進入飯店時，開了十多槍。

警方最後在搶匪得手珠寶逃逸期間逮捕了其中3人，還尋回了一袋遭搶的珠寶，但另外2名搶匪則騎機車逃離現場，目前正在追緝這2名嫌犯。警方事後表示，這5名搶匪一共帶了2支槍進行搶劫。警方在追捕嫌犯期間並沒有開槍，這起事件也沒有造成警方或民眾受傷。

(中時電子報)

文章來源：Three arrested and two on the run after masked robbers with guns and axes ‘open fire’ at Ritz Hotel in Paris before making off with £4.2million of jewellery

偷車不稀奇 俄國醉漢偷坦克闖商… 死去活來？西班牙囚犯在驗屍台上…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。