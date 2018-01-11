驚天劫案！狂匪持槍搶巴黎麗池飯店 狠搜刮1.6億珠寶

2018年01月11日 14:29 中時電子報 蔡萱

巴黎麗池飯店一樓珠寶店的玻璃門窗遭搶匪敲破。(圖/路透)

巴黎10日發生了一起驚天劫案！法國巴黎以奢華著名的麗池飯店（Ritz Paris）10日晚間遭到5名搶匪持槍打破飯店玻璃後，搶走價值高達1.6億元的大批珠寶首飾，期間還開槍威嚇在場眾人。警方目前已將其中3名搶匪逮捕，仍在追緝剩下2名帶走高價珠寶逃逸的搶匪。

據《每日郵報》報導，這5名蒙面搶匪在10日6點突現巴黎麗池酒店的廣場，匪徒手持斧頭和鐵鎚打破飯店一樓珠寶店的玻璃窗，並搜括走了店中價值420英鎊元（約新台幣1.68億元）的珠寶首飾。

法國警方一度封鎖現場周邊道路。(圖/路透)

當時在飯店內的旅客表示，自己當時在著名的海明威酒吧（Hemingway Bar）消費，酒吧服務人員突然大喊要求大家壓低身體，之後慌張的旅客在酒吧服務人員的指示下，紛紛逃到廚房避難。這名旅客也說，還聽到槍手進入飯店時，開了十多槍。

警方最後在搶匪得手珠寶逃逸期間逮捕了其中3人，還尋回了一袋遭搶的珠寶，但另外2名搶匪則騎機車逃離現場，目前正在追緝這2名嫌犯。警方事後表示，這5名搶匪一共帶了2支槍進行搶劫。警方在追捕嫌犯期間並沒有開槍，這起事件也沒有造成警方或民眾受傷。

(中時電子報)