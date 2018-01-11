不怕肉焦了！懶人自動旋轉燒烤 進軍新竹

「酒鐵燒肉」旋轉燒肉，11日正式開幕，並推出有超大海大蝦、天使紅蝦等高檔食材的4人優惠套餐。（陳育賢攝）

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中時
／竹市報導

新竹市城隍廟小吃商圈近來出現1家露營主題餐廳「酒鐵燒肉」，店長阿隆表示，過去不少愛吃燒肉的朋友，進到燒烤店，就好像如臨大敵，全場需緊盯著烤肉架，就深怕高檔食材不慎烤焦了，因此酒鐵特別引進自動旋轉串燒架，讓機械軌道幫你烤肉，讓消費者真正享受聚餐品美食的時光。

「酒鐵燒肉」旋轉燒肉餐廳特別引進自動旋轉串燒架，讓機械鍊帶轉動肉串幫你烤肉。（陳育賢攝）

位在新竹市都城隍廟周邊江山街上的酒鐵燒肉，外表雖與一般燒肉店無異，但店家特別引進自動烤肉架，由烤爐邊上的鍊帶，帶動串燒架，1根根的串燒，架在烤爐上，能夠自動翻轉，食材在架上的受熱面均勻轉動受熱，食材即不易烤焦，消費者也不用再聚精會神在烤肉上，失去真正品美食的原意。

店長阿隆說，烤爐的鍊帶速度經過調教，與爐內的炭火溫度能夠完美結合，消費者只要偶而刷點調味醬料，炭若是滴到油脂而起火，記得幫串燒換位置即可，之後可以輕鬆飲酒、聊天，待食材烤熟就可以囉。

位在新竹都城隍廟旁江山街的「酒鐵燒肉」旋轉燒肉，11日正式開幕。（陳育賢攝）

酒鐵燒肉11日正式開幕，目前店家歡慶開幕，特別推出1400元的4人優惠套餐，除了可吃到牛、豬肉串，另還有可吃飽的米腸，最重要的是不計成本的進口生蠔、比小孩的手臂還大的海大蝦、天使紅蝦以及精選蔬菜。

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(中時)

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