華信航空ATR新機隊正式亮相 松山機務棚廠啟用

2018年01月11日 14:44 工商 張佩芬

華信航空空姐啦啦隊熱力演出。(張佩芬攝)

華航集團華信航空今（11）日於松山機場舉辦ATR新機隊成立暨機務棚廠啟用發表會，由華航董事長何煖軒、華信航空董事長謝世謙主持盛宴，邀請外交部次長吳志中、民航局副局長何淑萍、ATR CEO Mr. Christian Scherer及各縣市首長、觀光局長、航空旅遊飯店業者等各界300多貴賓蒞臨。

現場擺放兩架最新引進的ATR客機，並由華信空服員所組成的啦啦隊帶來開場表演，正式宣布華航集團松山機場 4 號機務棚廠啟用，展現「新年度、新機隊、新棚廠、新華信」的嶄新氣象。

華航董事長何煖軒表示，此次的集團新機計劃，法國 ATR 原廠派遣教師機師，協助機師專業訓練考核，也有專業機務代表來台，建立維修能量。華信航空同時與法國民用航空學院 （ENAC）、安捷飛航訓練中心 （APEX）、澳亞飛航訓練中心（Ansett）等航太產業，簽訂飛行員培育及模擬機訓練合作合約，可望促進台灣航空產業發展，落實人才在地培訓能力。

華信董事長謝世謙表示，松山機務棚廠佔地面積約860坪，高5層樓。啟用後將提供良好的航機維護環境，逐步建立ATR停機線維修能量。可同時容納一架737-800及一架ATR72-600或2-3架螺旋槳及一般商務機。

另外，近年來華信大幅增班國內航線，包括高雄-馬公、台中-花蓮、台中-馬公、松山-馬公等。引進9架全新ATR72-600，可提升華航集團國內線整體運能，提供更密集的班次服務、更多座位數，滿足旅客需求。配合春節旅客疏運，ATR新機隊計畫在春節前加入營運，首航高雄-馬公航線。整體機隊優化計畫，預計將於2020年前布署完成。

ATR72-600全新客機，每架座位數為70人座，椅距30英吋，使用真皮座椅，顯現北歐簡潔的設計風格，座椅質輕堅固，符合人體工學。採用先進的駕駛艙電子儀器系統，並全面使用液晶顯示器及最新一代導航電腦系統，大幅提升飛航安全和操縱性能。發動機則採用普惠PW127引擎，搭配高效能螺旋槳，有效節省油耗，達到節能減碳目標。

隨著新機引進，華航集團華信航空現行6架104人座的E190客機，除將持續營運國內航線外，並配合2架158人座的波音737-800噴射客機，增飛更多國際、兩岸航線，讓集團整體運能與飛機調度更具彈性，提升營運利基。

(工商)