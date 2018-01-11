唐湘龍三點分析 揭馬英九由黑翻紅秘密

前總統馬英九（右）與蔡英文總統（左）。（資料照,姚志平攝）

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中時電子報

總統蔡英文在馬英九執政時期談的言論，近日經常被網友翻出來打臉。對此，資深媒體人唐湘龍則用三大點分析馬英九由黑翻紅的關鍵。

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前總統馬英九近日人氣高漲，不僅頻被網友「捕獲」，連南下高雄到六合夜市，都有許多攤商拜託馬前總統在招牌上簽名，原因是有「馬英九」這3字就能吸引陸客。馬辦發言人徐巧芯曾直言「沒跟蔡英文相比，這些攤商不覺得馬英九很好」。

對此，唐湘龍在NOWnews名家論壇中指出，馬英九不僅贏了周玉蔻的官司，人氣也回升，到處都受歡迎。他說每天由蔡英文帶頭「嗆馬」，把自己包裝的溫暖又同理，把馬英九醜化成冷酷又笨拙的政治攻擊突然退潮。「那個「避『馬』唯恐不及」的氣氛已經反轉，馬英九輔選站台會站不完」。

唐湘龍指出，馬英九的人氣回升有三個原因，包括一、馬英九本來就沒犯什麼嚴重政治錯誤。二、台灣卸任總統不過三枚。李登輝老了，陳水扁關了，就算現在保外就醫，行動總不自由。只剩馬英九，天天像一隻快樂的小鳥。。三、感謝蔡英文。唐直言，當執政者真相畢露，讓選民覺得自己瞎了狗眼，遇上「政治金光黨」，「只見舊人笑，不見新人哭」的反潮就出現了。

「曾經『逢馬必反』的政治立場，今天都成了自己施政的絆腳石」。唐湘龍說蔡英文在野時一再加碼，直到執政之後無法兌現，結越打越死，人越陷越深。他說凱達格蘭大道拉出史上最誇張拒馬、禁制區，全是自找的。

前總統馬英九已卸任一年多，人氣明顯回升，唐湘龍說在政治上，對卸任者的懷念有兩種意義，包括民粹的情緒沉澱之後，選民意識到對前任者的評價不公以及對現任者極端不滿的投射。「對現任越不滿，對前任越懷念」。

(中時電子報)

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