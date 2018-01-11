大陸「海上推土機」越界 金門海巡逮1艘8人

2018年01月11日 14:37 中時 李金生

海巡幹員冒著惡劣天候，出海巡邏取締越界陸船。（金門海巡隊提供）

海巡幹員強登陸船，順利控制船上人員。（金門海巡隊提供）

海巡幹員強登陸船，順利控制船上人員之一。（金門海巡隊提供）

有「海上推土機」之稱的底拖網船，大小通吃、一網打盡。（金門海巡隊提供）

農曆春節將屆，黃魚、白鯧等「好魚」價格看漲，引來大陸漁船覬覦蠢動。海巡署金門海巡隊今 (11)日清晨冒著8度低溫出擊，在大岩嶼海域截獲1艘越界作業，有「海上推土機」之稱，大小通吃的百噸底拖網船，連同船上8人依違反《兩岸人民關係條例》留置處理。

今天清晨4時許，在翟山外海巡弋的海巡PP-10039艇，從雷達上發現來自大陸龍海市的「閩龍漁0206號」在金門南海岸一帶，以3-4節來回拖網作業，最後還穿過禁、限制水域線進入我方大岩嶼海域。

海巡快艇火速追尾取締，「閩」船也加速逃逸，雙方在海上激烈追逐，迄4時53分於大岩嶼南方5浬處成功攔截，特勤幹員強登在浪中激烈搖晃的「閩」船，順利控制船上8人，並自海中起出1組近30公尺長的底拖網及一堆雜魚，押返料羅港偵訊調查。

海巡指出，遭查扣的「閩龍漁0206號」拖網船近百噸，使用極端的底拖網作業方式，被兩岸漁民視為大小通吃的「海上推土機」，所到之處幾乎一網打盡，嚴重戕害海洋生態之外，也可能勾斷埋設於海底的電信電纜，霸王級的破壞力十足。

海巡研判，因農曆春節將屆，金門海域的高級魚類包括野生黃魚、白鯧的價格預期看漲，才引來大陸船隻越界作業，且數量可能愈來愈多，將持續進行掃蕩取締，維護海上作業秩序。

(中時)