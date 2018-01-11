打造1艘花近300億 美新世代巡防艦紅了

2018年01月11日 14:41 中時電子報 楊幼蘭

美國海軍正致力克服重重障礙，朝355艘船艦的目標邁進，而採購飛彈巡防艦就成了當務之急。

據《動力》（The Drive）網10日報導，美國海軍透露了攸關專案的最重要指標，那就是新世代飛彈巡防艦專案經理坎柏（Regan Campbell）說，除了花費較大的原型艦外，還願意為每艘新世代飛彈巡防艦FFG(X)支付近10億美元（約300億台幣）。

而FFG(X)的身價正好介於阿利伯克級（Arleigh Burke-class）飛彈驅逐艦，以及濱海戰鬥艦之間。由於當初要打造它們，就是為了銜接兩者之間的戰力差距，因此那確實是合情合理。

全球國防承包商都視這為打入美國海軍造艦市場的難得良機，而許多既有的外國設計都可能針對美國海軍的需求調整。

除了各方承包商外，美國國防承包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）等也已出手搶單，據說目前美國海軍去年提出初步需求建議書（Request For Proposal，RFP）後，已看過8款設計。

有網友認為，從洛馬在華府美國海軍水面艦協會（Surface Navy Association，SNA）2018全國研討會中展示的FFG(X)模型模型看來，它是許多水面艦的綜合體，其中1/3是阿利伯克級飛彈驅逐艦，1/3是自由級（Freedom-class）濱海艦，而剩下1/3則是朱瓦特級（Zumwalt class）驅逐艦。

坎柏告訴與會者，美國海軍將與入圍廠商簽署多達6份初步合約，讓他們根據未來更詳盡的需求，提出具體的設計。而美國海軍暫定要在2020年決定承包商，首艦則預計在2023年交付。

美國海軍在規格書中要求，FFG（X）性能必須超越濱海戰鬥艦，例如能操作無人機與新型傳感器，還要能搜集大量情報。此外，它要有更強大的武裝，並具備獨立的防空與反艦能力，可以不要驅逐艦的保護下，便能完成任務。

(中時電子報)