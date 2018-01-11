假加油真行竊 塞雞蛋給員工偷千元零錢

2018年01月11日 14:42 中時 蔡依珍

加油站零錢大盜東窗事發，警民合作成功逮人。(蔡依珍翻攝)

林嫌變造車牌，到處偷加油站。(蔡依珍翻攝)

林嫌變造車牌，到處偷加油站零錢。(蔡依珍翻攝)

林嫌變造車牌，到處偷加油站零錢。(蔡依珍翻攝)

前科累累的40歲林姓男子，鎖定加油站深夜人煙稀少，假加油真行竊，甚至硬塞給員工10顆雞蛋大讚對方服務佳，卻趁機竊走千元零錢，11日凌晨故技重施，遭員工發現喝斥，熱心民眾幫忙下成功逮人，林男一度辯稱母親出車禍博取同情，最後才改口稱假釋被撤銷即將入獄才會先籌錢，訊後被依竊盜罪嫌送辦。

桃園區一間加油站，上月中旬清晨6點多遭宵小光顧，男騎士載一籃雞蛋去加油，離去前以「我覺得你服務態度很好」，硬塞給員工10顆雞蛋，員工把雞蛋拿進辦公室，再出來卻發現加油島收費室內的零錢盒不翼而飛，損失約1000元，報警逮人。

桃園警分局埔子派出所員警獲報後，比對監視器畫面發現影中人激似有毒品、竊盜等前科的40歲林男，且騎乘的機車車牌和車籍不同，有蓄意變造之嫌，估計林男很可能再犯，加強加油站巡邏並呼籲業者注意，11日凌晨2點多，林嫌果然故技重施，藉口上廁所支開員工下手行竊，卻東窗事發，林男加速逃逸，員工見狀喝斥、苦追，一旁鄰居見狀也幫忙圍捕，警網2分鐘內趕抵，警民合作合力將林嫌壓制逮捕。

林嫌被捕後辯稱因媽媽出車禍，沒錢看醫生才出此下策，員警攤開前科追問，林才坦承因為涉及毒品案，假釋恐遭撤銷，擔心馬上入獄執行，想先籌點錢準備以後花用，坦認偷了機車和另部機車號牌，用膠布變造英文字母及號碼，以為多重保障可躲過警察追緝，孰料法網恢恢仍遭逮，警訊後依竊盜罪嫌送辦。

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(中時)