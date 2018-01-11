超商創新服務又一招！現在可在小7借書還書了

2018年01月11日 14:45 中時 林承彥

超商店員被譽為全台最好用的員工，不僅要會結帳而已，隨著現代人對便利商店的依賴，超商店員更如同千手觀音般，要會影印、做咖啡、代收款項與包裹等各式各樣的工作。而現在連鎖便利超商龍頭7-ELEVEN又有創舉，便是獨家與國家圖書館合作，推出「免費借書還書服務」。

從今天開始，只要是持有任一縣市公共圖書館借閱證讀者，可利用該借閱證登入「公共圖書館圖書資源共享服務平台」」(http://rrcils.ncl.edu.tw)，預約借閱全國12所公共圖書館資源中心館藏圖書(40餘萬冊)，選擇 7-ELEVEN門市(離島門市除外)辦理取書或還書，讀者借還圖書也都不需支付運費。

便利商店已經深入我們的生活，現在又多了新服務，喜愛閱讀的民眾不妨多加利用。

以下為7-ELEVEN借書、還書詳細流程說明：

1. 取書服務流程：登入「公共圖書館圖書資源共享服務平台」預約圖書→選擇取書超商門市→輸入並確認取書人資料→平台顯示預約成功→俟收到取書通知後，請攜帶身分證件於期限內至7-ELEVEN門市完成取書。

2.還書服務：登入「公共圖書館圖書資源共享服務平台」→點選「個人書房」於借閱清單中勾選本次欲歸還圖書→取得還書代碼(有效期限3天) →將歸還之圖書自行包裝妥當(包裝尺寸長+寬+高總和不超過105公分，高30公分，寬(最長邊)不超過40公分，總重量不超過5公斤) →至7-ELEVEN的ibon輸入退貨(還書)代碼列印小白單→將小白單及圖書包裹交付超商店員→完成還書程序。

(中時)