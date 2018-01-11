北市周五綠運輸日 抗空汙集點數

2018年01月11日 14:48 中時 劉于翔

因應周五外出活動高峰期，台北市政府訂定每周五為「綠色運輸日」，鼓勵民眾以行動於每個星期五改變旅運行為，自前年底至去年3月31日於雙北境內辦理「周五綠色運輸日集點活動」，獲得廣大迴響；為延續「綠色運輸日」政策，今年藉由公私部門合作方式，鼓勵使用綠色運輸，由北市領頭帶動推廣到全國，讓全台民眾一起響應以行動對抗空汙。

交通局表示，由點鑽行銷公司協同贊助舉辦的「周五綠色運輸日」，去年4至12月統計參與人次數高達850萬人次，贈送點數達2000多萬點；今年再度整合悠遊卡公司、玉山銀行及點鑽公司等單位，自今年元旦至年底為止，共同贊助推出「2018年綠運輸集點活動」，鼓勵民眾外出通勤、出遊、購物搭乘綠色運輸，凡持悠遊卡或悠遊聯名卡搭乘高鐵、臺鐵、北捷、高捷、桃捷、各縣市公車、YouBike及渡輪，不限任何時段，每搭乘5次即送1點UUPON紅利點數，滿10次再送2點，且不同綠運具間轉乘亦分別列入計算。

同時，持悠遊卡每周三至全家、萊爾富及OK三大超商購物，單筆消費滿100元再加贈10點UUPON；另配合周五綠運輸政策延續活動宗旨，提供點數再加碼優惠，每周五不限時段，使用悠遊卡搭乘全國綠運輸即可獲得1點紅利點數，且周五搭乘次數還可列入滿5次送1點活動之中，搭乘次數越多獲得點數越多。

此外，玉山銀行也加碼推出每天持玉山悠遊聯名卡搭乘全國綠運輸者，可獲得1點活動，每月在3大超商消費滿百元，還可享有加碼贈點(每月每卡限贈9點)。交通局表示，民眾搭乘大眾運輸不但可以改善空氣品質，持悠遊卡或其他電子票證註冊成為環保集點會員，搭乘捷運、臺鐵、公車、客運還可參加集綠點活動，響應綠色運輸日政策，還可以獲得紅利點數，歡迎大家攜手抗空汙。

(中時)