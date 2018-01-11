張亞中：非政府組織已成美國外交戰略工具

2018年01月11日 14:55 旺報 潘維庭

孫文學校與《旺報》11日舉行《NGO與美國外交》研討會。（潘維庭攝）

遍布全球的NGO（非政府組織）是否真如其訴求的目標如此單純？「顏色革命」、「阿拉伯之春」等運動背後又有什麼玄機？孫文學校與《旺報》11日舉行《NGO與美國外交》研討會，孫文學校總校長張亞中指出，本書《NGO與顏色革命》由八位學者專家共同撰寫，為在突破西方霸權國家的話語權，揭發某些NGO（非政府組織）的真面目，以資料證明它們如何做為「西方國家的戰略工具」。

研討會由孫文學校總校長張亞中、台大政治系榮譽教授張麟徵、資深評論人林深靖、國政基金會前副執行長孫揚明、新黨宣傳部副主任林明正、《旺報》副總編輯宋秉忠共同與談。

張亞中致詞時提到，隨著冷戰結束，全球政治藩籬的倒下，「非國家行為者」在國際間的影響力已經不下於傳統的國家，而成為「全球治理」的重要行為者，包括NGO、公民運動、全球傳媒，它們有著崇高的價值理想，也積極地推動它們所認定的「普世價值」。

他解釋，權力可分為「硬權力」與「軟權力」，前者指科技、軍事、貨幣、經濟等方面的能力；軟權力則是指制訂國際制度，即遊戲規則，「確定價值應為何」的權力；硬權力是形，軟權力為體，他認為，西方之所以能夠統治這個世界逾200年，除了它們的硬實力，更在於其軟權力，學術界稱之為「文化霸權」。

張亞中指出，霸權僅靠硬實力是不夠的，若不將自己的文化價值灌輸給其它國家，就無法讓其它地區「心悅臣服」接受霸權國的領導，如此才能夠從「霸主」變成「共主」；相對於硬權力的赤裸與昂貴，文化價值輸出較無形又廉價，因此NGO與公民運動也就自然被霸權國選用做為戰略的工具。

冷戰期間，靠的是硬權力的力量；冷戰後，比的是軟實力的工具，透過NGO來達到美國的戰略目標，的確較為便宜。張亞中舉例，2005年5月18日，美國總統小布希強調，同樣推動政權更迭，美國在阿富汗和伊拉克幾乎耗費了3000億美元，但在其它許多國家推動「顏色革命」，僅僅花費不足46億美元。

由時報出版的《NGO與顏色革命》一書，揭發了某些NGO組織其實是美國政府的外圍組織，它們拿美國政府的經費接受指揮，是為落實美國的全球戰略利益及布局；書中提到，美國政府扶持的一些國際NGO，做為推動「顏色革命」、「阿拉伯之春」、伊拉克戰爭、緬甸「藏紅色革命」、在中南美打擊委內瑞拉等左翼政府的急先鋒和馬前卒。

書中也提到，烏克蘭的暴力抗議，正是外國資助的「慈善機構」在背面促成；「阿拉伯之春」的背後也是美國國務院的專案計畫，該專案培訓中東地方激進主義者，以非政府組織的方式出現，其目的在推翻現有政權。

其中，這些組織通過指導反對派活動、組織集會抗議、要求允許西方電台和電視台落地或成立各種「獨立」媒體、利用輿論施壓、運用人道救援以蒐集情資等方式，在前南斯拉夫、喬治亞、烏克蘭和吉爾吉斯的政權更迭中都發揮了核心作用，最終達到了更迭它國政權的目的。

張亞中指出，懷抱理想而參與NGO的人，其中有的人並不知道已成為美國的打手，但當有一天，霸權國自己對其所相信的「普世價值」都懷疑、不再堅持時，某些NGO的正當性就會減弱、或被否定；如美國總統川普上台以後的作為，正是讓世人重新檢視NGO的本來面目、其所為是否如同其理念所述的純良，對NGO的重新檢視與省思正在開始。

(旺報)