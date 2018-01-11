3女像保齡球瓶被撞飛！爛醉男酒測值飆1.15

卓姓爛醉酒駕，車子撞爛。（吳敏菁翻攝）

友善列印
中時
卓姓爛醉酒駕，車子撞爛。（吳敏菁翻攝）
卓姓爛醉酒駕，車子撞爛。（吳敏菁翻攝）
卓姓爛醉酒駕，車子撞爛。（吳敏菁翻攝）
卓姓爛醉酒駕，車子撞爛。（吳敏菁翻攝）

又是酒駕撞死人！35歲卓姓男子1月9日0時34分在和美鎮和港路酒駕，如打保齡球般接連撞死兩名阮姓騎電動自行車女子後，再撞飛另名越南籍女子，死亡中其中一位先生已經過去，留下2個小孩在外婆家撫養，另位計畫過年回鄉跟男友辦婚禮，卻命喪他鄉，家屬痛心，到處都是酒駕，刑責太低、賠償太輕。

和美警分局調查，當日凌晨34分左右，3位越南籍移工下班後，分乘3台電動輔助自行車行經和港路外線車道要回宿舍，23歲準備回鄉辦婚禮騎在最前頭，有兩名小孩的26歲阮緊接，20歲阮氏騎乘在後。卻遭卓姓男子駕駛自小客車如撞保齡球般，連環追撞，前兩位被壓在車底，拖行2、30公尺，最後一位被彈飛，卓姓酒駕也腦震盪。

警方到場協助送醫，卓撞人也不省人事，文依規定請醫院進行抽血檢驗，檢測值達230MG/DL，換算酒精呼氣值高達1.15MG/L，警方戒護傷患就醫，並將依公共危險罪嫌函送臺灣彰化地方法院檢察署偵辦。目前卓男還在加護病房觀察中。但依公共危險及過失致死罪嫌函送，需面臨3年以上10年以下有期徒刑。

兩名病撞死阮氏越籍女子都是弱勢，親友痛心，兩人家境都不好才會遠來台灣工作，沒想到來到台灣，卻被醉漢給撞死，喝得爛醉了，還能開車上路？太可怕了，希望台灣可以協助，幫助這兩名女子的家屬來台處理後續的事宜，肇事也要負起賠償的責任。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時)

假加油真行竊 塞雞蛋給員工偷千… 高雄跳蚤市場女藝品商 賣劣質品…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。