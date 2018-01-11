3女像保齡球瓶被撞飛！爛醉男酒測值飆1.15

2018年01月11日 15:22 中時 吳敏菁

卓姓爛醉酒駕，車子撞爛。（吳敏菁翻攝）

卓姓爛醉酒駕，車子撞爛。（吳敏菁翻攝）

卓姓爛醉酒駕，車子撞爛。（吳敏菁翻攝）

卓姓爛醉酒駕，車子撞爛。（吳敏菁翻攝）

又是酒駕撞死人！35歲卓姓男子1月9日0時34分在和美鎮和港路酒駕，如打保齡球般接連撞死兩名阮姓騎電動自行車女子後，再撞飛另名越南籍女子，死亡中其中一位先生已經過去，留下2個小孩在外婆家撫養，另位計畫過年回鄉跟男友辦婚禮，卻命喪他鄉，家屬痛心，到處都是酒駕，刑責太低、賠償太輕。

和美警分局調查，當日凌晨34分左右，3位越南籍移工下班後，分乘3台電動輔助自行車行經和港路外線車道要回宿舍，23歲準備回鄉辦婚禮騎在最前頭，有兩名小孩的26歲阮緊接，20歲阮氏騎乘在後。卻遭卓姓男子駕駛自小客車如撞保齡球般，連環追撞，前兩位被壓在車底，拖行2、30公尺，最後一位被彈飛，卓姓酒駕也腦震盪。

警方到場協助送醫，卓撞人也不省人事，文依規定請醫院進行抽血檢驗，檢測值達230MG/DL，換算酒精呼氣值高達1.15MG/L，警方戒護傷患就醫，並將依公共危險罪嫌函送臺灣彰化地方法院檢察署偵辦。目前卓男還在加護病房觀察中。但依公共危險及過失致死罪嫌函送，需面臨3年以上10年以下有期徒刑。

兩名病撞死阮氏越籍女子都是弱勢，親友痛心，兩人家境都不好才會遠來台灣工作，沒想到來到台灣，卻被醉漢給撞死，喝得爛醉了，還能開車上路？太可怕了，希望台灣可以協助，幫助這兩名女子的家屬來台處理後續的事宜，肇事也要負起賠償的責任。

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(中時)