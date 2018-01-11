新竹市柯子湖人工溼地引水改善工程動工

2018年01月11日 14:56 中時 陳育賢

新竹市政府11日啟動「頭前溪柯子湖人工溼地引水改善工程」，未來每日可淨化水量增至1萬噸。（陳育賢攝）

為打造新竹左岸計畫休憩生活綠帶，新竹市政府11日啟動「頭前溪柯子湖人工溼地引水改善工程」，未來每日可淨化水量增至1萬噸，減少頭前溪汙染負荷，並打造民眾自然親近環境空間，同時建置雲端環境教育導覽系統，逐步完成休憩親水生態藍帶。

副市長沈慧虹在主持開工儀式時表示，頭前溪是新竹市的母親河，過去隨都市開發，水質受到影響，繼啟用柯子湖、溪埔子人工溼地公園，帶來淨化溪流效益後，此次再啟動柯子湖人工溼地引水改善工程，將地下暗管改為開放式明渠，改善水流及提升維護效能，更新設沉澱池，將淨化水量從每日8000噸增至1萬噸。

環保署水質保護處長葉俊宏表示，新竹市環保局在水汙染考核名列前茅，頭前溪柯子湖人工溼地引水改善工程，未來將增加2000噸汙水處理，相當於1萬人每日廢水產生量，CP值相當高，此外工程採生態工法，將保留生物棲息空間，一舉數得，相信未來新竹左岸美景可期。

而柯子湖人工溼地總面積為8公頃，包含陸域面積2.31公頃、水域面積5.69公頃，工程採生態工法改善溼地引水道，同時將人工溼地水域面積由原本5.69公頃增至6公頃，更鋪設環池道路透水鋪面達1200平方公尺，及8處共26噸水撲滿保水設施，工程預計6月完工啟用。

(中時)