死去活來？西班牙囚犯在驗屍台上傳鼾聲

2018年01月11日 15:07 中時電子報 江飛宇

西班牙發生一起死而復生事件，這位男子被三名醫生宣布死亡，卻在準備查驗死因的驗屍台上重新呼吸，被醫生聽到打鼾時，才發現他還活著。

生活科學(Live Science)報導，這名29歲的男子岡薩羅．摩托亞希門尼斯(Gonzalo MontoyaJiménez)是西班牙北部一座監獄的囚犯，根據西班牙新聞報紙La Voz de Asturias的說法，他在1月7日星期天被發現昏迷在牢室裡，旁人以為他已經死亡。據稱，有3名法醫稱檢查了他，並證實了他已死亡，並送到驗屍台上準備查驗死因。

然而在 4個小時之後，法醫準備動刀時，他聽到屍體傳出了打鼾聲，才發現這是個活人。據報導，當時還有幾個實習醫生在旁觀摩，而且身體已經畫好動刀的標記。

現在摩托亞希門尼斯已經恢復了意識，正在西班牙奧維耶多(奧維耶多)的阿斯圖里亞斯中央醫院（HUCA）的重症監護室看顧。

那麼，這究竟是如何發生的呢？確認死亡一直都不是容易判斷的事，即使是科學昌明到21世紀，對於醫生何時應該宣布死亡，還是沒有統一的規範原則。從廣義上說，判斷死亡是兩種判斷標準，1是心臟停止跳動，2腦死亡，所謂腦死亡是大腦或腦幹中不再具有任何神經活動。

然而有些時候心臟停止跳動是暫時的，而腦死亡的判斷需要精密儀器，就會出現判斷失準。俄亥俄州立大學醫學院神經外科和神經病學助理教授黛安娜．葛林-錢卓斯博士(Diana Greene-Chandos)認為，確定是否腦死亡，目前的判斷方法是個體是否可以自主啟動自己呼吸，不過暫時失去呼吸的情況也是有，比如在這起事件中，摩托亞希門尼斯的家人說他有癲癇病史，所以很可能是誤判的主要原因。

一些癲癇患者可能會經歷一種稱為僵直症的狀況，會呈現一種恍惚狀態，在這種情形下，患者他肌肉僵硬，對刺激毫無反應，如同死亡一般。

這並不是近年發生的誤判案例， 2014年一名波蘭91歲的婦女被宣布死亡，她在停屍房裡呆了11個小時，一直到工作人員發現她手腳在移動，才發覺她還活著。

(中時電子報)