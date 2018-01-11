冬季諾羅正流行 上吐下瀉傳染力強

天氣寒冷，諾羅病毒蠢蠢欲動，醫生呼籲民眾應勤洗手，可降低感染風險。（林欣儀翻攝）

友善列印
中時

強烈冷氣團接連來襲，冬季諾羅病毒逐漸發威！台中市18歲鄧姓粉領族，日前因腹部絞痛及嘔吐等症狀就醫，研判可能是感染諾羅病毒導致，所幸經治療後已無礙。醫生指出，冬季在急診中常見的諾羅病毒感染，免疫力低弱者應特別留意。

除了諾羅病毒，腸病毒最近也有蠢蠢欲動的趨勢，根據台中市衛生局統計，近來全是因感染腸病毒停課的班級就有5班，其中國小部分有2班、幼兒園為3班。

烏日林新醫院急診醫學科主任黃克孝指出，年僅18歲的鄧姓粉領族日前突然感到反胃且出現嘔吐、腹瀉、畏寒、腹部絞痛等症狀，就醫時已有輕微脫水，檢查後高度懷疑是諾羅病毒感染引發的腸胃炎，經給予靜脈輸液、針劑治療，病情獲得改善。

黃克孝表示，諾羅病毒傳染途徑主要是受汙染的水或食物，其病毒傳播力極強，即使濃度不高也可能經由受汙染的食物或器皿侵入人體，通常被感染後會有24至48小時潛伏期，臨床症狀則包括強烈嘔吐、腹瀉，部分患者合併有發燒、頭痛及肌肉痠痛、頸部僵硬等情況。

黃克孝強調，目前市面上沒有防堵諾羅病毒的有效疫苗，且因諾羅病毒的RNA變異性高，感染後仍可能重複感染，初估好發期將延續至農曆新年，建議民眾應養成勤洗手的習慣，並已1比10比例稀釋漂白水清洗患者沾過的嘔吐物或器具、衣物，可降低傳染風險。

(中時)

影》騎車三分鐘手部皮膚僅1度 外… 江啟臣走入海線基層 誓言讓經濟…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。