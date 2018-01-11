冬季諾羅正流行 上吐下瀉傳染力強

2018年01月11日 15:03 中時 林欣儀

強烈冷氣團接連來襲，冬季諾羅病毒逐漸發威！台中市18歲鄧姓粉領族，日前因腹部絞痛及嘔吐等症狀就醫，研判可能是感染諾羅病毒導致，所幸經治療後已無礙。醫生指出，冬季在急診中常見的諾羅病毒感染，免疫力低弱者應特別留意。

除了諾羅病毒，腸病毒最近也有蠢蠢欲動的趨勢，根據台中市衛生局統計，近來全是因感染腸病毒停課的班級就有5班，其中國小部分有2班、幼兒園為3班。

烏日林新醫院急診醫學科主任黃克孝指出，年僅18歲的鄧姓粉領族日前突然感到反胃且出現嘔吐、腹瀉、畏寒、腹部絞痛等症狀，就醫時已有輕微脫水，檢查後高度懷疑是諾羅病毒感染引發的腸胃炎，經給予靜脈輸液、針劑治療，病情獲得改善。

黃克孝表示，諾羅病毒傳染途徑主要是受汙染的水或食物，其病毒傳播力極強，即使濃度不高也可能經由受汙染的食物或器皿侵入人體，通常被感染後會有24至48小時潛伏期，臨床症狀則包括強烈嘔吐、腹瀉，部分患者合併有發燒、頭痛及肌肉痠痛、頸部僵硬等情況。

黃克孝強調，目前市面上沒有防堵諾羅病毒的有效疫苗，且因諾羅病毒的RNA變異性高，感染後仍可能重複感染，初估好發期將延續至農曆新年，建議民眾應養成勤洗手的習慣，並已1比10比例稀釋漂白水清洗患者沾過的嘔吐物或器具、衣物，可降低傳染風險。

(中時)