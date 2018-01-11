江啟臣走入海線基層 誓言讓經濟再啟程

立委江啟臣走入大甲基層拜票，允諾當選一定替農民開拓通路。（陳淑娥攝）

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台中市長擬參選人江啟臣，11日清晨走入大甲市場掃街拜票，民眾大吐苦水稱，鋪貨通路銷量委縮，市場生意不若以往，議員李榮鴻直言，大甲芋頭遠近馳名，外銷卻沒半步，江啟臣承諾若當選市長，一定替農民開拓通路，讓台中經濟再啟程！

江啟臣上午7點半，在台中市議員李榮鴻及地方里長陪同下，前往大甲城隍廟參拜威靈公都城隍尊神，隨後在第二市場及第一市場拜票，江啟臣大紅外套格外搶眼，民眾及攤商紛紛主動要求合照，還有人大喊「市長凍蒜！」

「海線要發展、海線要建設！」李榮鴻反映，大甲芋頭遠近馳名，年年銷售成績佳，今年卻出現滯銷，外銷沒半步；多數市民表示，近年海線經濟狀況不佳，成長緩慢，鋪貨通路銷量都委縮。

江啟臣表示，大甲人口有高齡化趨勢，要使年輕人留在當地，未來發展上可寄望觀光產業的強化與延伸，要想辦法將觀光人口留在當地，增加觀光的經濟產能；而「大安媽祖文化園區」目前發展閒置，未來應朝媽祖博物館園區方向繼續推動。

另外，他建議，大甲街上不乏山牆典雅的老建築，卻沒有妥善整理，也值得專案去推動拉皮新生，重建小鎮歷史記憶。江啟臣表示，自己是農家子弟，在市場邊長大，最了解庶民經濟與農民甘苦，若當選市長後，一定替農民開拓海線通路，讓海線經濟再啟程！

(中時)

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