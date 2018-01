有影》王建民前2A東家 哀悼叼棒犬罹癌病逝

2018年01月11日 15:07 中時電子報 李弘斌

Your browser does not support iframes.

釀酒人隊此前收留流浪狗漢克,儼然像是球隊的春訓吉祥物,而在王建民的前2A東家特雷頓轟雷隊,甚至還有專屬的「叼棒犬」,負責把打擊完的木棒叼回休息室。難過的是轟雷目前的叼棒犬德比(Derby)於6日罹癌病逝,球團除了在官網哀悼紀念,也宣布把他的生日1月26日訂為「德比日」。

「德比9年多來已經是我們球隊的一份子,」轟雷總管赫利(Jeff Hurley)透過聲明表示,「在本隊的第25個球季之前,我必須宣布這個令人心碎的消息,德比走了。」

德比是一隻黃金獵犬,他從2010年才2歲的時候,就開始承接「叼棒」的家族任務。是的,德比的爸爸切斯(Chase)是轟雷隊史第一代「叼棒犬」。德比是和另外3個兄弟、2個姊妹一起出生,其中一個兄弟歐利(Ollie)也在藍鳥2A新罕普夏魚貂隊擔任叼棒犬,到2016年才退休。

德比出生才3個月,就跟著爸爸切斯第一次站上球場,也接受叼棒的訓練。2010年4月8日,德比順利撿回他的第一支球棒,開始成為專職的叼棒犬。後來德比的兒子洛磯(Rookie)、女兒麥凱(Mickie),也都承接了這個可愛的任務。

德比的任務可不只是撿球棒而已,在主場天氣很熱的比賽時,他會負責替裁判送礦泉水,他也會出席在球場、學校或社區舉辦的粉絲會,年輕時更是主場開賽的要角之一。

比賽要開始的時候,德比會跑進球場並衝到轟雷隊的牛棚,再叼著球跑進場內跟轟雷的先發投捕手玩耍,也因為這樣,他和洋基捕手羅麥(Austin Romine)建立了非常好的關係。

「德比在我們的比賽和社區都扮演著重要角色,所有跟他互動過的人們和狗狗一定都會很想念他,」赫利說:「因此我們要在1月26日的德比日舉辦紀念儀式,跟大家分享他的影片,也歡迎所有粉絲透過社群網頁分享他們對德比最愛的回憶、照片或影片。」

(中時電子報)