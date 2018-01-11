砸下18億 阿曼空軍擬升級23架F-16戰機

2018年01月11日 15:29 中時電子報 李靖棠

據美國國家利益（National Interest）網報導，美國國會日前證實，位於中東的阿曼王國（Oman），向洛克希德馬丁（Lockheed Martin）提出升級的需求，將砸下6,300萬美元（約18.65億台幣）的經費，將麾下23架現役F-16C/D型戰機（F-16 Fighting Falcons）進行更新，包含敵我辨識系統（identification friend or foe, IFF）、通訊系統和密碼系統。阿曼當局還提出，要求升級機上瞄準吊艙（targeting pod）的軟體設定，好讓麾下戰機能持續發揮強大戰力。

F-16C Royal Air Force of Oman سلاح الجو السلطاني عمان at NAS Fort Worth

被譽為美國及其盟友間最重要的現役戰機之一，F-16戰隼戰鬥機當之無愧。F-16於1975年被美國空軍選為第四代主力戰機，一開始由通用動力（General Dynamics）研製，後轉由洛克希德馬丁負責。由於它的高知名度與實戰經驗豐富，立刻引起多國的注意與採購，也因此出現許多衍生款，其中以A/B、C/D與E/F最廣為人知，外銷數量多達2,000多架，其中我國空軍在1992年老布希（George H. W. Bush）總統任內，成功取得約120架F-16A與30架F-16B型戰機。

夾在沙烏地阿拉伯、葉門與伊朗之間的阿曼，本是中東最與世無爭的國家，近年卻受到葉門內戰與胡塞叛軍組織（Houthi rebel groups）的波及，被迫強化邊界與自身領空的防禦戰力，為此向歐洲戰機公司（Eurofighter）採購十餘架新型的颱風戰機（Eurofighter Typhoon fighters）與8架鷹式教練機（BAE Systems Hawk）。外媒普遍認為，這筆升級案將能強化與美軍之間的關係，並維持美國對阿曼的支持。

(中時電子報)